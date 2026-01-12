Santi Aldama sigue en sus trece y Jordi Fernández lo termina pagando

El jugador español está siendo esa pieza que aporta a los Memphis Grizzlies tanto regularidad como efectividad en una campaña que vuelve a ser confusa para los de Tennessee

No es un chico de hightlights, incluso podemos decir que tampoco el carisma es algo que le aupe, pero resulta que su baloncesto habla por sí solo. Ese es un Santi Aldama que está firmando una excelente campaña en la que anoche puso otra brillante pincelada con 15 puntos para doblegar a los Brooklyn Nets; exacto, el equipo que dirige un Jordi Fernández al que le tocó sufrir las consecuencias de verse las caras con el canario.

El internacional español acabó el partido con 15 puntos, ocho rebotes, tres asistencias y tres tapones en 33 minutos de calidad saliendo desde el banquillo para la franquicia de Tennessee. Sus números, sumados a los del novato Cedric Coward –21 puntos y 8 asistencias, incluyendo dos de sus cinco triples en el tramo final del encuentro–, sirvieron para que Memphis ganase por 103-98 y se mantenga en puestos de play-in en la Conferencia Oeste.

Siguiendo con el trabajo de Aldama, lo cierto es que si algo no le falta es efectividad cuando está sobre el parqué. Sin ir más lejos, esta pasada madrugada conectó siete de sus diez tiros de campo, con uno de dos en triples, y también logró un robo.

La victoria fue fruto del juego colectivos de unos Grizzlies que terminaron con seis jugadores en dobles dígitos en anotación. Jock Landale anotó 16 puntos, mientras que Kentavious Caldwell-Pope y Jaren Jackson Jr. lograron 14 tantos cada uno.

Memphis se levanta a la espera de resolver lo de Ja Morant

Como decíamos, Memphis se repuso después de dos derrotas consecutivas y se colocó décimo en la Conferencia Oeste con un balance de 17 victorias y 22 derrotas. No está nada mal, sobre todo porque las lesiones le están golpeando un año más.

Ja Morant estuvo ausente por problemas de pantorrilla, en el medio de los rumores sobre su posible salida de la franquicia. Los Toronto Raptors, Los Ángeles Clippers y los Miami Heat figuran entre sus posibles destinos, según los medios estadounidenses.

Vuelta a las andadas para los Nets de Jordi Fernández

En lo que concierne a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, esta fue tercera derrota consecutiva y la número 25 de una campaña complicada, en la que solo han ganado por el momento once encuentros. Brooklyn no pasó del 40 por ciento de acierto en tiros de campo, con Noah Clowney y Tyrese Martin como máximos anotadores, con 17 puntos cada uno.