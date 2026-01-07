Santi Aldama se consagra ante un candidato al anillo

El ala-pívot español decide la victoria de los Grizzlies con un tapón sobre De'Aaron Fox; los Lakers ganan de la mano de LeBron y Doncic

En un mal día para él, Santi Aldama se convertía en el héroe de los Memphis Grizzlies al sellar la victoria (106-105) sobre los San Antonio Spurs con un tapón a De'Aaron Fox a cinco segundos del final del partido. Victor Wembanyama anotó 30 puntos en los 21 minutos que estuvo en pista, pero esta vez no fue suficiente para que su equipo ganara.

No fue la mejor noche para un Aldama que tuvo un -23 con él en pista e hizo un 3 de 10 en tiros de campo y 1 de 6 en triples. Pese a ello, su entrenador lo mantuvo en el momento clave y acertó, ya que fue la clave en defensa en ese dramático último minuto. Aldama sumó 10 puntos y 9 rebotes, además de dos asistencias y dos tapones. El último de ellos valió un triunfo clave para unos Memphis que derrotan al subcampeón copero y uno de los equipos más en forma de la NBA y olvidan las dos últimas derrotas frente a los Lakers.

Los Angeles Lakers, precisamente, mantuvieron su inercia ganadora y sumaron su tercer triunfo consecutivo, en esta ocasión en su visita a Nueva Orleans y ante unos Pelicans que mandaron hasta el último cuarto cuando Luka Doncic y LeBron James le dieron la vuelta al partido (103-111). Con 18 puntos entre los dos en ese último cuarto (17-32), cargaron el peso del triunfo del equipo californiano.

Trey Murphy III suma adeptos

La reacción de los Lakers frustró el partidazo de un Trey Murphy III que se fue a los 42 puntos. Por los Lakers, Doncic terminó con 30 puntos y 10 asistencias y LeBron James con 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. A ellos se unió un gran Deandre Ayton, que también hizo un doble doble de 18 puntos y 11 rebotes.

La sorpresa de la jornada llegó en Washington, donde los Wizards superaron a los Orlando Magic con otro gran partido de CJ McCollum (27 puntos y 6 rebotes) y un mal día de Paolo Banchero y Desmond Bane.

Ganaron los Wolves a los Heat y Cavaliers en Indiana, y en el partido que cerraba la jornada, Cooper Flagg volvió a dejar su sello en el triunfo de los Mavericks en casa de los Kings por un ajustado 98-100. Sus 20 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias más los 19 puntos 16 rebotes de Anthony Davis dejaron en nada el buen partido en ataque de Zach LaVine (20 puntos) y DeMar DeRozan (23 puntos) para la franquicia de Sacramento.

Resultados NBA hoy 7 de enero

Indiana Pacers 116-120 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 120-112 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 106-105 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 122-94 Miami Heat

New Orleans Pelicans 103-111 LA Lakers

Sacramento Kings 98-100 Dallas Mavericks