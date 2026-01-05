Doncic es el amo y señor de los Lakers y Jordi Fernández aprovecha la baja de Jokic

Cuando Luka Doncic está bien los Lakers están bien y eso ha quedado patente con la victoria de esta noche ante los Grizzlies, mientras Jordi Fernández y sus Nets han aprovechado la baja de Nikola Jokic en los Nuggets

Noche de altos vuelos en la NBA, en la que Los Angeles Lakers de un nuevamente estelar Luka Doncic han vuelto a ganar a los Memphis Grizzlies, esta vez con un gran Lebron James. Por otro lado los Brooklyn Nets de Jordi Fernández han aprovechado la baja de Nikola Jokic para batir a los Denver Nuggets. Por otro lado los líderes de la NBA, Oklahoma City Thunder, han sumado una nueva e inesperada derrota, ahora contra los Phoenix Suns.

Luka Doncic y Lebron James, Lebron James y Luka Doncic

Luka Doncic fue el gran artífice de la segunda victoria de Los Angeles Lakers contra los Memphis Grizzlies en tres días. Doncic selló dos triples consecutivos en un parcial de 14-4 de los Lakers que, con poco más de dos minutos por jugar en el cuarto período, encarriló la victoria angelina por 120-114. El esloveno acabó el encuentro con 36 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, mientras que LeBron James sumó 26 puntos y diez asistencias, con ocho de catorce en tiros de campo y Jake LaRavia, ex de los Grizzlies, firmó otra brillante actuación personal, con 26 puntos. En los Grizzlies, Santi Aldama tuvo un buen día saliendo del banquillo, con doce puntos, nueve rebotes y seis asistencias en 30 minutos. Sin Ja Morant, el líder ofensivo de los Grizzlies fue Jaylen Wells, con 20 puntos.

Jordi Fernández no deja pasar la oportunidad sin Jokic

Después de tres derrotas consecutivas que de nuevo generaban las dudas que una racha muy positiva, los Brooklyn Nets de Jordi Fernández se dieron una alegría con un triunfo por 127-115 en casa contra los Denver Nuggets, que siguen sin poder contar con Nikola Jokic, una baja muy dolorosa y que está generando problemas a los de Colorado, que con el serbio son uno de los grandes candidatos de la liga. Para los Nets fue la solo la quinta victoria del curso en el Barclays Center y la undécima en total en esta temporada, y para ella se sirvieron del regreso estelar de Michael Porter Jr tras perderse los últimos dos partidos por lesión, sumando 27 puntos y once rebotes ante su exequipo.

Otro palo para los Thunder

Los Oklahoma City Thunder han dominado con puño de hierro los primeros meses de NBA, llegando incluso a soñar con el récord de los Golden State Warriors, sin embargo, desde que los Spurs dieron con la tecla para ganarles, han perdido esa habilidad para arrasar. Este domingo se ha podido ver claro contra los Phoenix Suns, a los que arrollaron 138-89 hace un mes en los cuartos de final de la Copa de la NBA, pero ahora se han vengado con un gran triunfo por 108-105. La clave fue un triple de Devin Booker con dos segundos en el cronómetro, rematando un partido de 24 puntos, seis rebotes y nueve asistencias. Fue la sexta derrota del curso para los Thunder (30-6), en los que Shai Gilgeous Alexander se fue hasta los 25 puntos, pese a atascarse con el tiro (8 de 22). OKC sigue líder del Oeste.

En el Este mandan los Detroit Pistons, que ganaron a los Cleveland Cavaliers por 110-114, evitando la remontada local en los últimos minutos del duelo, para confirmarse como primeros del Este con un balance de 26-9. Cade Cunningham firmó 27 puntos, siete asistencias y seis rebotes, además de dos robos y un tapón, aunque estuvo algo desacertado en el tiro, con 7 de 22 en lanzamientos de campo.