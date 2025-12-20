Anthony Edwards hurga en la herida de los Thunder y Tyrese Maxey conquista el Madison

Oklahoma sigue perdiendo terreno en su carrera por superar el récord de los Warriors, el cual se ve ahora más lejos tras caer en dos de los tres últimos partidos

Esto tenía que pasar. Aunque Oklahoma City Thunder había perdido solo uno de sus primeros 25 partidos, estaba claro que esa progresión no era sostenible, ya que le hubiese llevado a terminar la campaña con únicamente dos o tres derrotas... Sin embargo, y dada la fortaleza mostrada ante cualquier rival, tampoco deja de sorprender que dos de sus tres últimos choques se hayan saldado mordiendo el polvo, la última ocasión en esta pasada madrugada contra Minnesota Timberwolves.

Los Wolves, quizás menospreciados en ocasiones, son ese equipo que parece que no cuenta para nadie, pero que a la hora de la verdad pega el zarpazo; no en vano ha estado en las dos últimas finales de la Conferencia Oeste. Sea como fuere, la realidad es que tienen el físico y el talento suficiente para competir contra cualquiera, y justo eso es lo que demostraron anoche ante OKC con un fantástico Anthony Edwards.

Un Anthony Edwards imparable

Si algo destaca en el estelar escolta de la franquicia de Minneapolis es que tiene un carácter competitivo muy por encima de la media. En este último partido no deslumbró por sus acciones ofensivas –fueron 26 puntos–, pero sí por la energía que derrochó, esa que le llevó a capturar 12 rebotes, robar 3 balones, poner 2 tapones y firmar un último minuto que dejó sin respuesta al mismísimo Shai Gilgeous-Alexander.

Así es. El actual MVP entró en los últimos 60 segundos ganando por dos puntos, pero en ese tiempo hubo de comerse un triple de Edwards y dos defensas magistrales de este –la última con robo incluido– para terminar claudicando por 112-107.

El resultado final deja ahora a los Thunder con un balance de 25-3, el cual les complica batir el 73-9 de los Warriors de 2016, si bien se mantienen en progresión de poder conseguirlo. Minnesota atesora ahora un 18-10, pero más allá de eso han recibido un enorme impulso al verse capaces de vencer al gran favorito al anillo.

Tyrese Maxey no entiende de 'Mecas'

Mientras algunos se preocupan por si Joel Embiid puede volver a ser el que era, uno de sus compañeros, exactamente Tyrese Maxey, lo hace por ser el mejor jugador posible y llevar a Philadelphia a lograr victorias tan prestigiosas como la de anoche en el Madison Square Garden.

Ante el flamante campeón de la Copa NBA, los New York Knicks, el All-Star de los Sixers se marchó hasta los 30 puntos con 9 asistencias. No estuvo solo, ya que contó con la colaboración de VG Edgecombe, un novato que sigue sorprendiendo y que aportó hasta 23 puntos.

Resultados de la noche en la NBA

Boston Celtics 129-116 Miami Heat

New York Knicks 107-116 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 98-126 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 125-136 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 112-107 Oklahoma City Thunder