Luka Doncic señala al culpable del fracaso de los Lakers: "Ha sido una tendencia mantenida durante todo el partido"

Los Angeles Lakers no han acabado el año como hubieran querido. Después de tres derrotas consecutivas estalló la tormenta y tras parecer rehacerse ante los Kings llegó una nueva y dolorosa derrota frente a los Detroit Pistons.

La situación es complicada, con la baja de Austin Reaves, las críticas sobre LeBron James, el equipo señalado por su mal balance defensivo, los analistas señalando que LeBron es ya el tercer hombre y que cada vez tiene menos peso en los Lakers... Cuando un equipo va mal todo son problemas.

Luka Doncic, como principal cabeza visible del conjunto angelino, asume su papel y da la cara. Ha hablado con su entrenador, JJ Redick, para hacer algún cambio en la rotación y ha admitido que el equipo californiano tiene que subir su nivel físico si quiere tener opciones de pelear cuando llegue de verdad lo importante en los 'play offs'.

Sin embargo, el ex del Real Madrid también ve culpas externas a los Lakers que justificarían algunas derrotas y, en especial, la última ante la franquicia de Detroit. Doncic señala a los árbitros, ya que cree que los Pistons jugaron al límite y hubo permisividad arbitral que les perjudicó. "Ya vieron que los árbitros lo dejaron pasar, así que deberíamos jugar más físicos, sin duda, tuvimos que igualar su juego. Debimos adaptarnos mejor al criterio arbitral y responder con mayor agresividad defensiva, independientemente de que las decisiones fueran o no favorables", advierte el esloveno.

"No se trató únicamente de una o dos acciones aisladas, sino de una tendencia mantenida durante todo el partido. Hubo contactos claros que no fueron sancionados y eso generó frustración tanto en los jugadores como en el banquillo, dificultando nuestra concentración en momentos clave del encuentro", añade Doncic, que vio una técnica por protestar una acción en la que sí le señalaron a él una falta que consideró que era menos que muchas de las acciones en las que no les habían señalado lo mismo a sus rivales. "Creo que esa sanción fue excesiva, situaciones similares en el otro lado de la cancha no recibieron el mismo tratamiento por parte de los árbitros", se quejaba la estrella 'laker'.

"Creo que probablemente hay cierto nivel de frustración cuando pierdes el balón y sientes que te están haciendo faltas. Sin duda, hay frustración. Pero, repito, lo dije incluso aquí, lo dijimos esta mañana: van a cometer faltas en cada posesión", reiteraba un enfadado Doncic, que espera que sus quejas surtan efecto a partir de este sábado, cuando disputan el primero de los dos partidos que tienen consecutivos ante los Memphis Grizzlies de Santi Aldama.