Los Lakers la lían y le dan el cumpleaños a LeBron

LeBron James cumplió 41 años y, de regalo, se llevó una paliza. Tras la redención que supuso su triunfo ante los Sacramento Kings, los Lakers volvieron a las andadas con un mal final de LeBron y Luka Doncic que permitió a los Pistons llevar lo que era una victoria ajustada en el arranque del último cuarto a una paliza de 22 puntos. Y todo ante su público, en el Crypto.com Arena, con más tensión en la grada.

El equipo angelino no pudo despedir el año de la mejor forma. Ninguna de sus estrellas estuvo bien y los Pistons demostraron que, a día de hoy, tienen una marcha más y que, por algo, son los líderes en el Este.

LeBron se fue a los 17 puntos (3/10 en triples), cuatro rebotes y cuatro asistencias; Luka Doncic, 30 puntos, 11 asistencias y 5 rebotes. Buenos números para ambos si no hubieran perdido 13 balones -8 de ellos el esloveno- y si sus porcentajes fueran mejores, ya que se quedaron muy por debajo del 50%. Además, Doncic apenas aportó en un último cuarto que fue cuando los Pistons se escaparon de forma definitiva.

Malas noticias para un equipo que parecía haber encauzado su recuperación tras la charla del sábado y que vuelve a las andadas. Los Lakers entran en el 2026 con malos augurios y con una racha que les ha hecho perder cuatro de sus cinco últimos encuentros. Pese a ello están con 20 triunfos en 31 encuentros, algo que habrían firmado en el inicio del campeonato.

Los Pistons, por su parte, lo hacen como líderes del Este (25-8) y con Cade Cunningham en modo estelar. La estrella del equipo de Detroit se fue a los 27 puntos, 5 rebotes y 11 asistencias, casi los mismos números que Doncic, pero con un porcentaje de tiro (12-19) sensiblemente mejor. Con él en pista, el más/menos de su equipo fue de 23 puntos, prácticamente la ventaja con los que los Pistons acabaron el encuentro.

Los Clippers suman su quinta victoria seguida

Si en esta parte de Los Angeles hay zozobra, en la otra hay ilusión. Los Clippers se están despertando de la mano de un Kawhi Leonard que hace dos días se marcó 55 puntos y ante los Sacramento Kings sumó otros 33, pero los 26 primeros en una primera mitad donde quedó sentenciado el partido con un resultado parcial de 73-40.

Leonard, finalmente, acabó con 33 puntos 5 rebotes y otras tantas asistencias, y se permitió hasta tener muchos minutos de descanso. Y compartir protagonismo con un James Harden que se fue a los 21 puntos, aunque con malos porcentajes.

El quinto triunfo consecutivo del que hasta hace poco era uno de los peores equipos de la NBA les mete de lleno en la lucha por las plazas de 'play-in', de las que cada vez están más cerca. Los Kings, por su parte, siguen en el fondo del Oeste junto a los Pelicans.

Resultados NBA hoy 31 de diciembre

Memphis Grizzlies 136-139 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 119-129 Boston Celtics

LA Lakers 106-128 Detroit Pistons

LA Clippers 131-90 Sacramento Kings