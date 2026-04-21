El fichaje de Doncic que puede revolucionar el baloncesto mundial

El esloveno ha provocado que un compañero suyo de Los Angeles Lakers acabe nacionalizándose como compatriota suyo para intentar llevar a Eslovenia a lo más alto del próximo Mundial de Baloncesto

Luka Doncic ya tiene nuevo aliado para llevar a Eslovenia a lo más alto del baloncesto mundial. Y es que su compañero Jaxson Hayes en Los Angeles Lakers ya tiene su pasaporte esloveno.

"Sí, me llegó. Luka me llama su hermano esloveno todo el tiempo”, ha confirmado el pívot del conjunto angelino en la rueda de prensa previa al segundo partido de Playoffs ante los Rockets.

"No sé ni una palabra en esloveno. Bueno… en realidad sé algunas, pero no puedo decirlas delante de ustedes", confesó el jugador de los Lakers.

Cabe recordar que el jugador de Norman (Oklahoma) ya confesó en octubre que estaba tramitando la ciudadanía eslovena. Ahora, ya es una realidad su fichaje.

El pívot de 2,13 m. y 25 años fue el número 8 del Draft de 2019, promedia esta temporada 7,5 puntos y 4,5 rebotes en 18,3 minutos este curso con los Lakers y, ahora, podría ser pieza clave en el engranaje esloveno en las próximas ventanas de clasificación para la Copa Mundial FIBA 2027, que se celebrarán en julio y agosto.

Con es firme intención, Doncic le ha convencido para tramitar dicha nacionalidad, porque Luka quiere volver a saborear un éxito con su país, tras el Eurobasket que ganó en 2017 cuando tenía tan sólo 18 años.

¿Hasta cuándo estará de baja Doncic en los Lakers?

Los Angeles Lakers iniciaron el pasado sábado el asalto al anillo mermados por las bajas de sus grandes estrellas, Luka Doncic y Austin Reaves, obligando a un eterno LeBron James a liderar la búsqueda del milagro para superar la primera ronda de 'play off' contra los Houston Rockets. Y por el momento, lo está consiguiendo.

Ahora son muchos los que se preguntan cuándo volverá el esloveno a competir. Pues el plan de recuperación de Doncic va por buen camino. Tras viajar a Madrid para recibir un tratamiento especializado de medicina regenerativa para acelerar los plazos, espera poder reaparecer para las semifinales si su equipo se clasifica.

La NBA inventa una regla para Doncic, pero no es suficiente

Como medida de excepción, la liga norteamericana aprobó esta semana una resolución que permitía al base de los Lakers su elegibilidad para el MVP pese a su lesión actual. Y es que al esloveno sólo le faltaba un partido para cumplir el requisito mínimo de 65 apariciones, pero la NBA aceptó una exención especial para que pueda competir por el galardón tras promediar cifras que lo mantienen como gran favorito.

Pues ni por esas, finalmente, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, el serbio Nikola Jokic y el francés Victor Wembanyama han sido los tres finalistas al MVP de la temporada regular 2025-26, quedándose fuera un Luka Doncic que fue el máximo anotador de la temporada.Cabe recordar que Gilgeous-Alexander ya fue elegido como MVP en la 2024-25 y ha vuelto a liderar a los Oklahoma City Thunder al mejor balance de la NBA (64-18) con un promedio de 31,1 puntos por partido y un 55,3 % de acierto.

Mientras tanto, Jokic (Denver Nuggets), que ha sido tres veces MVP, ha promediado un triple-doble con 27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias, al tiempo que Wembanyama (San Antonio Spurs) lidera la liga en tapones con 3,1 por partido, además de 25 puntos y 11,5 rebotes. El francés, por su parte, ha sido elegido como el 'Defensa del Año' en la NBA.