Wembanyama hace historia en su debut en los playoff con los Spurs

El pívot francés lideró a los San Antonio Spurs en la victoria por 111-98 frente a Portland Trail Blazers. Sobre la pista llegaron a coincidir Wembanyama, Stephon Castle, Dylan Harper y Carter Bryant, todos 'rookies' elegidos en los últimos tres drafts y debutantes en un 'playoff'

Los San Antonio Spurs derrotaron este domingo a los Portland Trail Blazers por 111-98 en un debut soñado de Victor Wembanyama en 'playoff', con 35 puntos, que llegó en su tercera temporada en la NBA.

Los 35 puntos del pívot francés suponen un récord en el debut de un jugador de los Spurs en fase final, superando los 32 del legendario Tim Duncan, hoy en la grada, que perduraban desde 1998.

Fue un día redondo para 'Wemby', que saltó a la pista tras conocer su presencia entre los tres finalistas al MVP -junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic- y al premio al Defensor del Año -junto a Chet Holmgren y Ausar Thompson-. La NBA anunciará este lunes al Defensor del Año, para el que Wembanyama es máximo favorito.

El partido contra los Blazers, el primero de la serie de primera ronda del Oeste, supuso también el regreso de los Spurs a un 'playoff' siete años después de su última aparición y tras una profunda reconstrucción.

Sobre la pista llegaron a coincidir Wembanyama, Stephon Castle, Dylan Harper y Carter Bryant, todos 'rookies' elegidos en los últimos tres drafts y debutantes hoy en un 'playoff'.

Los Spurs dominaron el partido prácticamente de inicio a fin, pero los Blazers dieron un susto al inicio del segundo tiempo con un parcial de 0-8 que les situó a solo dos puntos de San Antonio. Wembanyama terminó con un notable 13 de 21 en tiros de campo (61,9 %), incluido un extraordinario 5 de 6 en triples (83,3 %). Además, atrapó 5 rebotes y puso dos tapones.

Para los Blazers, Deni Avdija terminó con 30 puntos y 10 rebotes, con otros 18 puntos de Scoot Henderson. Spurs y Blazers volverán a enfrentarse este próximo martes en el segundo partido de la serie, otra vez en San Antonio

Los Pistons se estrellan contra los Magic

Los Orlando Magic se impusieron este domingo por 101-112 en el Little Caesars Arena a los Detroit Pistons en el primer partido de la serie de 'playoff', pese a los 39 puntos de Cade Cunningham.La derrota de los Pistons es la única sorpresa del primer fin de semana de 'playoff', donde el resto de favoritos ganaron sus compromisos. Cabe recordar que los Magic es un equipo que llega a la fase final como el último clasificado del Este, tras pasar por dos eliminatorias de 'play-in'.

Orlando salió con ritmo, poderío físico y disciplina y a los pocos minutos ya había abierto una brecha de 13 puntos (5-18), un inicio del que los Pistons nunca se recuperaron y que les obligó a remar a contracorriente durante todo el partido.

Los Pistons, liderados por Cunningham, intentaron la remontada sin descanso e incluso igualaron el partido a 65 en el tercer cuarto tras un parcial de 13-2, pero los Magic respondieron en cada ocasión.

Paolo Banchero firmó 23 puntos para Orlando, Franz Wagner sumó 19, Wendell Carter Jr. y Desmond Bane 17 cada uno y Jalen Suggs terminó con 16 puntos. Pistons y Magic volverán a enfrentarse este próximo miércoles en el segundo partido de la serie, otra vez en Detroit. Los Pistons deberán resarcirse si quieren acallar las voces que, ahora con más fuerza, ponen en duda su candidatura pese a su excelente campaña.