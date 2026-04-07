Victor Wembanyama, lesionado a días de empezar los playoffs

El jugador francés no pudo terminar el partido ante Philadelphia 76ers y deja en el aire incluso la opción de optar a los premios de final de temporada

La peor noticia en el peor momento. Con unos San Antonio Spurs lanzados y un Victor Wembanyama candidato firme al MVP, el astro galo ha visto como su temporada sufre un revés –desconocemos el alcance– al caer lesionado en el partido de esta pasada madrugada ante los Philadelphia 76ers con lo que el equipo ha catalogado como una contusión en una costilla.

Para ser exactos, Wembanyama se lesionó en un choque con el alero de los 76ers, Paul George, a falta de 10:47 minutos para el final del segundo cuarto. La colisión se produjo cuando Wembanyama recibió un pase mientras San Antonio iniciaba un contraataque. El pívot fue sustituido tras la jugada y se dirigió al vestuario, antes de regresar al banquillo a falta de 6:49 para el final de la primera mitad y volver al parqué. No tuvo buena sensaciones y a 44,3 segundos del descanso pidió el cambio y regresó al vestuario.

Cuestionado por la situación de su pupilo, el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, declaró tras el partido que aún no había recibido información sobre la gravedad de la lesión de Wembanyama.

"Sé que regresó, pero no terminó bien. En el descanso me dijeron que no volvería. No he vuelto a saber nada hasta ahora. Creo que es positivo que se sintiera capaz de regresar y que jugara los últimos cuatro o cinco minutos de la primera mitad. Así que, desde mi punto de vista, es algo positivo", avisa.

Los premios, en la cuerda floja para Wembanyama

Wembanyama jugó 15 minutos y 40 segundos, lo que contará para la elegibilidad a los premios de postemporada, ya que los jugadores tienen dos excepciones al requisito de jugar 20 minutos por partido, siempre y cuando jueguen al menos 15.

Considerado el favorito para ganar el premio al Jugador Defensivo del Año de la NBA y aspirante al MVP, Wembanyama necesita jugar al menos 20 minutos en uno de los tres partidos restantes de San Antonio para mantener su elegibilidad para los premios de postemporada.

Una espectacular racha estadística

El francés venía de una racha de tres partidos consecutivos en los que anotó al menos 30 puntos, capturó al menos 15 rebotes y realizó tres tapones. Estos números igualaron la segunda racha más larga desde que se empezaron a registrar los tapones en la temporada 1973-74, solo superada por la de Shaquille O'Neal en 1999, según ESPN. En la temporada Wemby lidera a los Spurs en anotación (24,9 puntos por partido), rebotes (11,6) y tapones (3,1).