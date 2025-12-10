Jalen Brunson y Desmond Bane deciden la primera semifinal de la Copa NBA

New York Knicks y Orlando Magic se enfrentarán el sábado en Las Vegas por un puesto en una final que estrenará finalista

Jalen Brunson, con 35 puntos, y Desmond Bane, con 37, lideraron a New York Knicks y Orlando Magic, respectivamente, en los duelos de cuartos de final de la Conferencia Este de la NBA y se verán las caras en la primera semifinal de la Copa, que tendrá lugar el sábado en Las Vegas.

El triunfo de Knicks y Magic dejará un finalista inédito tras las dos ediciones disputadas, ya que en las anteriores los representantes del Este fueron Indiana Pacers y Milwaukee Bucks, vigentes campeones coperos.

Los Magic se hicieron (117-108) con un partido en el que empezaron perdiendo por 0-15 con los Miami Heat y en el que recuperaron la desventaja gracias a un segundo cuarto espectacular. Desmond Bane, Paolo Banchero y Jalen Suggs tomaron las riendas y endosaron 39 puntos a los Heat para dejar la desventaja en un solo punto (56-57) al descanso.

Los Magic mantuvieron la inercia en el tercer periodo y, en el arranque del cuarto, Desmond Bane le dio la puntilla a los Heat. El excompañero de Santi Aldama en los Grizzlies metió los 9 primeros puntos de los Magic con dos triples y un 2+1, y anotó 15 en este último cuarto.

Bane acabó el partido de cuartos con 37 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, Suggs se fue a los 20 puntos, Banchero a los 18 puntos y 7 rebotes, a los que se unió un cuarto, Wendell Carter Jr., que firmó un doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes. Powell anotó 21 puntos, Tyler Herro 20 y Wiggins y Bam Adebayo 19 cada uno fueron los mejores por los Heat.

Jalen Brunson acaba con los Raptors

Los New York Knicks serán sus rivales después de vencer (101-117) a domicilio a unos Toronto Raptors que había puesto muchas ilusiones en esta Copa NBA. El equipo canadiense se enfrentó a su 'bestia negra' y no pudo superar el escollo. Con esta victoria, los Knicks han derrotado a los Raptors los últimos 10 partidos que han disputado.

El equipo neoyorquino estuvo incontenible en ataque. Jalen Brunson anotó 35 puntos y Karl-Anthony Towns logró un doble-doble de 14 puntos y 16 rebotes. Mientras que los Raptors, que no habían perdido ningún partido copero hasta ahora, tuvieron que lamentar tres importantes bajas, las de sus titulares RJ Barrett e Immanuel Quickley, así como la de Jamison Battle, hombre clave en la segunda rotación.

Mientras no pudieron frenar a Brandon Ingram, que acabó con 31 puntos, los Raptors aguantaron, pero a partir del segundo cuarto los Knicks ya se fueron y no miraron atrás. Los 17 puntos de Ingram al final del primer cuarto permitieron el triunfo parcial de los de Toronto por 39-35. Sin embargo, la distancia al descanso era de 15 puntos (52-79) y ya no hubo esperanzas de poder recuperarla por la regularidad de los Knicks.