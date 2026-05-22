Demichelis cambia su discurso en el Mallorca y lanza un dardo a Kumbulla

El técnico de los bermellones se resiste a dar por perdida la categoría a pesar de la complicada combinación de resultados que tendrían que darse para seguir en Primera

El Mallorca es posiblemente el que más complicado lo tiene para seguir en Primera después del final de la jornada 38. Los bermellones, que solo han sumado un punto de los últimos nueve, tendrán que ganar al Real Oviedo y esperar varios resultados que le terminen dando la permanencia en LaLiga EA Sports.

Demichelis, que tras caer ante el Levante pidió perdón a la afición, se quiso mostrar más optimista este viernes en la previa del choque ante el Real Oviedo: "Dije que hasta el último día iba a ser el primero de todos los positivos y el mayor de los optimistas. La vida es loca, hermosa y el fútbol más loco que la vida. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro".

Demichelis asume la mala situación del Mallorca

Demichelis también asumió que tras caer ante el Levante la situación del equipo para seguir en Primera se volvió sumamente complicada. El argentino habló de aprender a convivir con la derrota: "El otro día fuimos conscientes de lo que habíamos dejado pasar. En el deporte existe la derrota, pero hay formas... hay que convivir con la derrota. Es difícil, y para que eso no suceda hay que saber competir bien".

El técnico de los bermellones también quiso mandar un aviso a los suyos ya que se podría dar el caso de que los resultados en otros campos se sucedan pero que el Mallorca no cumpla ante el Real Oviedo: "Mucha gente va a estar pendiente de lo que pase en otros campos, sí, es verdad. Lo que no puede pasar es que suceda lo que tiene que suceder en otros campos y que nosotros no hagamos nuestro trabajo. Después, las matemáticas dirán".

Además, Demichelis no escondió que la ruptura con Kumbulla es real ya que confirmó que el jugador ha sido el que no ha querido estar en las últimas jornadas: "Marash... no sé nada de Marash... A buen entendedor, pocas palabras. El que no ha querido estar, no está. Y hay otros que hacen muchísimos esfuerzos. Pongo un gran ejemplo como Abdón, que no le ha tocado jugar y es uno de los mejores ejemplos para los que no juegan".

La complicada situación del Mallorca de cara a la permanencia en Primera

El Mallorca, tal y como hemos comentado anteriormente, no depende de sí mismo. En primer lugar los de Demichelis tendrán que vencer al Real Oviedo en Son Moix. Luego los bermellones tendrán que esperar el triunfo del Girona ante el Elche, la derrota de Osasuna ante el Getafe y otra derrota del Levante en el campo del Real Betis. En esa carambola, el Mallorca estaría salvado y volvería a ser equipo de Primera la próxima temporada.