La permanencia en Primera se le complica al Mallorca de Demichelis

El cuadro bermellón se ejercitó este miércoles con las ausencias de Kumbulla y Raíllo pero con la vuelta de Martin Valjent a la sesión prepratoria

El Mallorca, tal y como apuntamos en ESTADIO Deportivo días atrás es el que peor situación tiene de cara a la permanencia en LaLiga EA Sports. El Mallorca necesita ganar y luego que el Girona venza al Elche, el Getafe a Osasuna y que el Levante caiga derrotado ante el Real Betis. Una carambola de tres partidos, cuatro si contamos el propio duelo del Mallorca.

Para ese partido ante un Real Oviedo ya descendido, el Real Mallorca de Demichelis buscará contar con el mayor número de efectivos posibles por que el hecho de tener que jugarse la permanencia en Primera es motivo más que suficiente para dar un extra. El Mallorca se ejercitó este miércoles y Demichelis tuvo una buena noticia y dos malas en la antepenúltima sesión antes de medirse al Real Oviedo.

El Mallorca de Demichelis, sin Kumbulla ni Raíllo

El Mallorca se ejercitó este miércoles y en la sesión que dirigió Demichelis no estuvieron los centrales Kumbulla y Antonio Raíllo. Los zagueros ya llevan un periodo importante de baja aunque en el caso de Raíllo, fue duda en el último encuentro ante el Mallorca en el que no llegó a participar. En la sesión del Mallorca de este miércoles tampoco estuvieron los lesionados de larga duración Jan Salas y Mateo Joseph.

Valjent da la buena noticia en el Mallorca

En el caso de las noticias positivas, Valjent, que se retiró con molestias musculares en el choque ante el Levante, se ha ejercitado junto al resto del grupo tras vérsele en los primeros 15 minutos abiertos a los medios de comunicación. Si finalmente Valjent no llega al partido del Mallorca ante el Real Oviedo será una baja sensible para Demichelis ya que el eslovaco es un fijo para el técnico argentino ya que solo se ha perdido partidos por motivos disciplinarios.

Las sesiones que tiene por delante el Mallorca

El Mallorca aún tendrá dos sesiones más por delante de cara a la preparación del encuentro ante el Real Oviedo. Serán jueves y viernes y servirán para que Demichelis mentalice a los suyos de que ninguno de los resultados que se den el próximo fin de semana servirán de nada si no se gana al Real Oviedo. En el caso de los carbayones, los de Guillermo Almada llevan sin ganar desde el pasado 12 de abril cuando vencieron al Celta de Vigo por 0-3 en una segunda victoria consecutiva que les dio alas de cara a soñar con la permanencia en Primera.

Más a favor aún del Mallorca está que el Real Oviedo solo ha marcado dos goles en los últimos seis encuentros y en los últimos cuatro no ha visto portería. El Mallorca deberá cumplir en Son Moix y luego esperar a que el resto de resultados les sean favorables.