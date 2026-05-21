El futuro de Muriqi en el Mallorca: pendiente de la permanencia en Primera

El delantero kosovar, que se ha convertido este curso en el máximo goleador histórico de los bermellones, está sobre la mesa de Galatasaray y Fenerbahce según ha informado Matteo Moretto

El Mallorca, ya sea con Jagoba Arrasata o con Martin Demichelis, ta tenido en esta temporada a la que le queda una jornada un puñal en el ataque con Muriqi. El delantero nacido en Kosovo está firmando su mejor temporada como profesional ya que suma 22 dianas y además ha repartido una asistencia. Muriqi se ha convertido en su quinta temporada en el Mallorca en el máximo goleador histórico del cuadro bermellón pero ahora la figura del delantero pasa a segundo plano por la situación del equipo.

El descenso del Mallorca puede suponer el adiós de Muriqi

Este jueves, el periodista Matteo Moretto informó de que Muriqi tiene tras sus pasos a dos equipos de Turquía como son Galatasaray y Fenerbahce. Muriqi tiene contrato con el Mallorca hasta junio de 2029 por lo que si alguno de los cuadros otomanos citados anteriormente quieren llevarse al delantero kosovar al fútbol turco, tendrán que negociar con los bermellones. Se desconoce si Muriqi cuenta con algún tipo de cláusula liberatoria que le permita salir con mayor facilidad de Son Moix en caso de descenso del Mallorca.

El Mallorca se jugará su permanencia en Primera el próximo sábado ante el Real Oviedo. Los de Martín Demichelis se medirán a un Real Oviedo ya descendido en Son Moix pero a los bermellones no les valdrá solo con ganar. El Mallorca, con Muriqi al frente para tratar de obrar el milagro, tendrá que ganar y luego esperar el triunfo de Girona, Getafe y Real Betis ante Elche, Osasuna y Levante respectivamente. Si alguno de esos tres resultados no se da, el Mallorca certificará su descenso a LaLiga Hypermotion y a partir de ahí se abriría una nueva vía para Muriqi.

Muriqi ya jugó y triunfó en Turquía

Antes de llegar al Mallorca en el verano de 2022, Muriqi pasó por Italia, donde jugó dos campañas en la Lazio, club en el que no pudo triunfar. Pero Muriqi se ganó la llegada a una competición tan importante como la Serie A por sus números en Turquía. Muriqi ya jugó en la Superliga de Turquía con el Fenerbahce, durante un curso y lo hizo marcando 17 goles entre Liga y Copa.

Además, Muriqi también defendió los colores de Rizesport, Genclerbirligi y Giresunspor. Ahora, dependiendo posiblemente de la permanencia o no del Mallorca en Primera, Muriqi podría regresar al fútbol turco pero ya como una estrella consagrada a sus 32 años.