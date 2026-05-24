Alfonso Díaz, CEO del Mallorca, pide disculpas tras consumar el descenso a Segunda: "Es un momento muy duro"

El Mallorca descendió a Segunda pese a ganar al Oviedo y abrió un escenario de autocrítica total: Alfonso Díaz, CEO del club, pidió perdón, agradeció a la afición y asumió que toca reconstruir un proyecto que ahora depende de decisiones clave sobre la plantilla y el futuro de Demichelis

El Mallorca consumó su descenso a Segunda División pese a la victoria de ayer sábado ante el Real Oviedo en Son Moix. Los de Demichelis, que han acabado empatado a puntos con Osasuna y Levante, bajan de categoría y tendrán que asumir el reto de volver a Primera. De esta manera, Alfonso Díaz, CEO del club bermellón, dio la cara tras confirmar las malas noticias.

El directivo del Mallorca quiso pedir disculpas públicamente por el descenso del equipo, además de dar las gracias a la afición por acompañar a los jugadores a lo largo de la temporada. "Hay que hacer autocrítica", apuntaba Alfonso Díaz, que tendrá trabajo este verano junto con Pablo Ortells, director deportivo del club bermellón, para planificar la próxima temporada y confeccionar la mejor plantilla posible para volver a Primera División.

Alfonso Díaz pide perdón: "Tenemos que revisar qué ha pasado y no volver a caer en lo mismo"

En este sentido, Alfonso Díaz compareció públicamente para comentar sus sensaciones tras certificar el descenso del Mallorca a Segunda División: "Quiero empezar pidiendo disculpas y perdón a la afición por el descenso. Es un momento muy duro. Llevamos muchos años trabajando. El club ha estado siempre acompañado durante toda la temporada. Solo podemos darles las gracias y pedir disculpas por el descenso".

Por otro lado, el CEO del Mallorca pensó en el futuro y en el regreso a LaLiga EA Sports: "Las razones las analizaremos. Hay que hacer autocrítica. Cuando desciendes es porque no has hecho las cosas bien. Tenemos que revisar qué ha pasado, no volver a caer en lo mismo y trabajar para subir cuanto antes a Primera".

Alfonso Díaz se aferra al futuro: "El club está preparado para volver"

Además, Alfonso Díaz, tras lograr la victoria más amarga ante el Oviedo, quiso ver sacar el lado positivo: "Trato de ver las cosas en positivo pese a la situación. Hemos estado cinco años en Primera, hemos dado alegrías. Ahora no es momento de hablar de eso, sino de aprender. El club está más preparado que hace años cuando descendimos. Está más preparado para volver y hay que ponerse a trabajar desde ya".

Por último, el directivo del Mallorca confesó que tienen "la confianza de seguir trabajando con este club y volver a Primera. Esa es nuestra obsesión. Demichelis ha mostrado su interés, pero le toca a Pablo responder. El CEO del club le deja al director deportivo la decisión de mantener o prescindir de los servicios del argentino en el banquillo bermellón.

Demichelis no levanta al Mallorca: balance insuficiente, descenso y un futuro en el aire

Demichelis, que llegó al Mallorca a finales de febrero, deja un balance negativo que ha terminado con el descenso del equipo a Segunda División. Los bermellones, desde el aterrizaje del argentino a la isla, han firmado cinco victorias, cuatro derrotas y tres empates que les han dejado en la decimo octava posición de la clasificación de LaLiga EA Sports. 42 puntos que no le han servido al club para lograr la permanencia en Primera.

Por ello, el futuro de Demichelis se mantiene en el aire, en una temporada dónde fue destituido Jagoba Arrasate. El técnico vasco no comenzó de la mejor manera 2026, sumando hasta siete derrotas en nueve encuentros que agotaron la paciencia de la dirección deportiva. Sin embargo, el equipo no mejoró de tal manera para conseguir finalmente la salvación en Primera División. Todo ello, además, teniendo al segundo máximo goleador de LaLiga.

Muriqi firma 23 goles, supera a todos salvo Mbappé, pero desciende con el Mallorca

Muriqi, uno de los protagonistas de la jornada de ayer sábado, dice adiós a la temporada tras firmar 23 goles, quedándose solamente por detrás de Mbappé, que alcanzó los 25 con su tanto frente al Athletic Club. El delantero del Mallorca ha salvado al equipo y logrado puntos en diferentes ocasiones, como el pasado 10 de mayo ante el Villarreal, o con el 2-1 que consiguió contra el Real Madrid en los últimos compases para dar la victoria a los de Demichelis.

Muriqi cierra la temporada como mejor saber hacerlo, viendo puerta, pero sus goles no sirvieron en este caso para lograr el objetivo del Mallorca en este final de temporada. Con contrato hasta 2029 en la entidad bermellona, el delantero de Kosovo afronta un momento complicado en su carrera al bajar de categoría con el conjunto de Demichelis, un nuevo reto para un futbolista que ha sido de lo más destacado de la plantilla esta campaña.