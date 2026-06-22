Demichelis deja al Mallorca tras 12 partidos para entrenar al RB Leipzig

El técnico argentino rompe con el club bermellón pocas semanas después de renovar hasta 2028 y abre otro frente en plena reconstrucción tras el descenso a Segunda división

Martín Demichelis ya no es entrenador del RCD Mallorca. El técnico argentino pone fin a una etapa brevísima en Son Moix después de que el RB Leipzig abonara su cláusula de rescisión para llevárselo a la Bundesliga.

La salida llega en un momento especialmente delicado para el club bermellón. Demichelis había renovado recientemente hasta 2028, pero se marcha tras solo 12 partidos al frente de los bermellones y deja al Mallorca obligado a rehacer su banquillo en plena planificación del nuevo curso en LaLiga Hypermotion.

Demichelis se marcha del Mallorca rumbo al RB Leipzig

El Mallorca hizo oficial la salida de Martín Demichelis con un comunicado muy breve. El club se limitó a confirmar que el técnico pone fin a su etapa como entrenador y que el RB Leipzig abona la cláusula de rescisión.

La frialdad del mensaje dice mucho del contexto. No hubo grandes agradecimientos ni una despedida especialmente cálida para un entrenador que se había hecho cargo del equipo en febrero de 2026 y que apenas dirigió 12 encuentros.

El movimiento deja una lectura incómoda en Palma. El Mallorca había apostado por la continuidad de Demichelis pese al descenso, había anunciado su renovación hasta 2028 y preparaba el nuevo proyecto con él como referencia del banquillo.

El RB Leipzig activa una cláusula cercana a 2,5 millones

El RB Leipzig ha resuelto la operación por la vía más directa: pagando la cláusula. La cifra se sitúa en torno a los 2,5 millones de euros, una cantidad importante para un Mallorca que al menos recibirá compensación económica por una salida que no entraba en sus planes inmediatos.

Para el conjunto alemán, el fichaje responde a una apuesta de perfil. Demichelis conoce la Bundesliga por su etapa como jugador del Bayern, tiene pasado en estructuras formativas del club bávaro y llega a Leipzig como una elección de fuerte componente internacional.

El salto también cambia por completo el escenario del técnico argentino. Pasará de preparar un proyecto de reconstrucción en Segunda división con el Mallorca a dirigir un equipo de Champions en Alemania. Deportivamente, la oportunidad era muy difícil de rechazar.

La renovación hasta 2028 deja tocado el relato del Mallorca

El punto más sensible no es solo la salida, sino el momento. Demichelis había renovado con el Mallorca hasta junio de 2028 después del descenso, en una decisión que se presentó como una señal de compromiso con la reconstrucción del club.

Ese mensaje ha quedado roto en cuestión de semanas. El Mallorca pasa de tener entrenador para liderar el regreso a verse obligado a buscar otra solución en pleno verano, con el mercado ya moviéndose y varias decisiones deportivas pendientes.

La sensación de giro brusco es evidente. Cuando un entrenador renueva después de un golpe como el descenso, el club interpreta que hay una hoja de ruta compartida. Cuando se marcha tan pronto, el daño no está solo en el banquillo: también afecta a la planificación y al discurso interno.

El Mallorca pierde al técnico en plena operación salida

La marcha de Demichelis llega en un verano que ya venía cargado para el Mallorca. El club bermellón afronta una reconstrucción importante tras el descenso y también ha visto cómo varios nombres propios de la plantilla entraban en el mercado.

La salida de Vedat Muriqi al Fenerbahçe y la de Pablo Maffeo al Olympiacos ya habían elevado la sensación de cambio profundo en Son Moix. Ahora se suma la marcha del entrenador, justo cuando debía definirse la base del nuevo proyecto.

Ese es el verdadero problema deportivo. Cambiar jugadores es habitual tras un descenso. Cambiar también al entrenador que debía ordenar esa transición obliga al Mallorca a reiniciar conversaciones, ajustar perfiles y acelerar una decisión clave.

El Mallorca afronta otro golpe antes de empezar la temporada

La salida de Demichelis convierte el verano bermellón en una prueba de reflejos. El club ya sabía que tendría que reconstruir plantilla, ajustar presupuesto y asumir movimientos importantes, pero no esperaba tener que rehacer también el banquillo tan pronto.

El RB Leipzig se lleva a un técnico que apenas había empezado a escribir su historia en Son Moix. El Mallorca, en cambio, recibe dinero, pero pierde continuidad. Y en una temporada de regreso obligado, la continuidad podía ser tan importante como cualquier incorporación.