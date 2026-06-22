Las Palmas confirma la salida de Luis García, que se acerca al Mallorca, y anuncia a su nuevo entrenador

La marcha de Luis García de Las Palmas le acerca al Mallorca, que le tienen como principal candidato para aliviar la inesperada salida de Demichelis y será rival directo de su ex equipo en la Segunda División

El mercado de fichajes se mueve rápido en la Segunda División, con Las Palmas anunciando la marcha de su actual entrenador y la llegada de su sustituto en cuestión de minutos. Luis García ha decidido renunciar a ser entrenador del conjunto canario, después de quedarse a las puertas del ascenso a la Primera División, eliminados por el Málaga en la semifinal del playoff. Pero los amarillos ya han confirmado a un nuevo entrenador

Será Rubén de la Barrera el encargado de dirigir el banquillo del Estadio Gran Canaria para la próxima temporada, como ya ha anunciado el club de forma inmediata a la salida de su actual entrenador. Un movimiento también muy relacionado con el Mallorca, que tiene a Luis García como objetivo principal para ser su nuevo entrenador tras la repentina marcha de Demichelis.

Las Palmas confirma a Rubén de la Barrera como nuevo entrenador y la marcha de Luis García

Este lunes la UD Las Palmas ha publicado un comunicado oficial anunciando la marcha de Luis García del club, quién no ha querido renovar con el equipo canario, que le ofreció varias opciones para ampliar su contrato desde el mes de marzo. Sin embargo, aunque ha convertido a Las Palmas en uno de los clubes más fuertes de la Segunda División, se quedó a un paso de conseguir el ascenso.

Al no lograr plaza para competir en la Primera División la próxima temporada, Luis García se marcha de Las Palmas en busca de nuevos objetivos, que pueden estar directamente en un club rival. Las Palmas, por su parte, ya tiene un nuevo técnico para la próxima campaña. Se trata de Rubén de la Barrera, que llega para dirigir el banquillo 'Pío Pío' la próxima campaña, con opción de ampliar su contrato por una temporada más.

"La UD Las Palmas da la bienvenida a Rubén de la Barrera y le desea los mayores éxitos en esta nueva etapa al frente del conjunto amarillo" ha publicado el club canario, confirmando a su nuevo técnico minutos después de la oficialidad de la marcha de Luis García. Entre los grandes logros del entrenador gallego destacan los ascensos a Segunda División con la Cultural y Deportiva Leonesa, el Deportivo de La Coruña (que ya es de Primera) y con el Albacete.

Luis García se acerca al Mallorca tras su marcha de Las Palmas

Esta renuncia de Luis García se interpreta de forma positiva en las otras islas, con la vista puesta en el Mallorca. El equipo balear jugará en Segunda División el próximo curso debido a su descenso este año, y Martín Demichelis se ha despedido del club para poner rumbo a la Bundesliga, a pesar de haber renovado con los de Son Moix hace tan sólo unas semanas.

Por ello, el Mallorca está centrado en la búsqueda de un nuevo entrenador y habían colocado a Luis García como principal objetivo, quién además fue jugador de los 'demonios'. Ahora, con su salida de Las Palmas, el club bermellón suma opciones para el fichaje del técnico asturiano.