El Alavés ficha a José Luis Oltra y copia una fórmula que ya funcionó en el Sevilla

El club babazorro confirma el fichaje del técnico valenciano como entrenador ayudante y se vuelve a unir a Quique Sánchez Flores, una dupla que ya reunió el Sevilla FC y que ahora se enfrentará a ellos

El Alavés ya está preparando su planificación para la próxima temporada, en la que aspiran a no jugar tanto con el descenso y escalar a la zona media-alta de la tabla, en la que pelean directamente con el Sevilla FC. Para ello, han puesto sus ojos en una fórmula que ya probó el conjunto de Nervión y han confirmado el fichaje de José Luis Oltra, formando una dupla de entrenadores que logró rescatar al equipo sevillano en uno de sus peores momentos.

El técnico valenciano llega como nuevo entrenador ayudante del primer equipo para la próxima temporada del Alavés, aunque lo más llamativo de este fichaje es su reencuentro con Quique Sánchez Flores, al que anunciaron como nuevo entrenador para tomar las riendas del banquillo de Mendizorroza. De esta forma, el equipo albiazul apuesta por una dupla que ya probó el Sevilla durante la temporada 2023/2024.

José Luis Oltra ficha por el Alavés y se vuelve a unir a Quique Sánchez Flores

El Alavés ha confirmado un nuevo fichaje para la próxima campaña en La Liga, por el que incorporan a su cuerpo técnico al ex sevillista José Luis Oltra, que ocupará el cargo de entrenador ayudante de Quique Sánchez Flores, también ex sevillista, que ahora ha asumido la responsabilidad de ser el técnico del equipo de vasco.

"El técnico valenciano formará parte del cuerpo técnico encabezado por Quique Sánchez Flores, al que aportará una dilatada trayectoria de más de dos décadas en los banquillos del fútbol profesional" publica el club babazorro en un comunicado oficial. "Con esta incorporación, el Deportivo Alavés refuerza el cuerpo técnico del primer equipo con un profesional de contrastada experiencia que contribuirá al trabajo diario del equipo junto a Quique Sánchez Flores", añaden.

El Alavés 'copia' al Sevilla y reúne a Quique Sánchez Flores y Oltra como dupla de entrenadores

Esta incorporación permite que Oltra vuelva a ser ayudante de Quique Sánchez Flores, una dupla de entrenadores que ya pusieron a prueba en el Sevilla. El técnico madrileño volverá a contar con el valenciano como refuerzo de lujo para luchar juntos por cumplir los objetivos del Alavés. Este tándem dejó buenas sensaciones en el equipo de Nervión, al que llegaron con el equipo tonteando peligrosamente con el descenso a final de 2023 y consiguieron enderezar el rumbo de la temporada y lograr la permanencia, escalando posiciones hasta la zona media de La Liga.

Quique Sánchez Flores y José Luis Oltra volverán juntos a Nervión para enfrentarse al Sevilla

Esta dupla de viejos conocidos sevillistas volverá a pisar el banquillo de Nervión, aunque en esta ocasión para medirse con su ex equipo. Además, todo apunta a que van a ser rivales directos. Esta temporada, el Sevilla ha terminado el curso en la decimotercera posición, justo por delante del Alavés. Los dos equipos han logrado escapar de un descenso que este año ha estado muy disputado. Por ello, el conjunto albiazul se decide por estos viejos conocidos para superar al Sevilla y a varios equipos de Primera División y lograr unos resultados más prolíferos para el Alavés.