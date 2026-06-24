El Almería destituirá a Rubi tras no lograr el ascenso a LaLiga

El técnico catalán, que perdió la final de ascenso a Primera división ante el Málaga CF, será despedido tras otra temporada donde los rojiblancos se quedaron a las puertas de su objetivo

La UD Almería quiere iniciar un nuevo ciclo tras volverse a quedar a las puertas de ascender a Primera división. Tras la derrota en casa ante el Málaga CF en la final del ‘playoff’, el club rojiblanco habría tomado la decisión de destituir a su entrenador, Rubi, como apunta Matteo Moretto.

La pasada campaña, tras quedar sexto en LaLiga Hypermotion, el Almería fue eliminado en semifinales por el Real Oviedo. En esta campaña, con una meritoria tercera plaza, el equipo no fue capaz de consumar el ascenso ante su afición, pese al empate logrado en La Rosaleda.

Rubi dejará de ser entrenador del Almería

Rubi, entrenador catalán de Vilassar de Mar, vivía su segunda etapa al frente del Alamería, tras haber regresar en julio de 2024, un año después de su anterior despido. Un síntoma de la relación inestable con el conjunto andaluz.

Con experiencia en Girona, Levante, Real Sporting, Espanyol o Real Betis, su último equipo antes de los rojiblancos, Rubi llegó por primera vez al UD Almería Stadium en abril de 2021, consiguiendo llevar al equipo hasta la cuarta plaza.

Tras quedarse sin acenso, la siguiente campaña, el equipo conquistaba LaLiga Hypermotion para poner rumbo a primera tras 7 años de ausencia. Eso sí, la temporada siguiente, el equipo lograría una salvación ‘in extremis’ provocando el despido de Rubi en junio de 2023.

La segunda etapa de Rubi deja mal sabor en Almería

El Almería acabaría descendiendo en al año siguiente, volviendo a contratar a Rubi a inicios de julio de 2024 para liderar el proyecto de vuelta a Primera. Con dos eliminatorias de ‘playoff’ de ascenso sin recompensa, la directiva almeriense cree que es momento de cambiar de ciclo.

El dolor de haber desperdiciado una oportunidad tan grande como decidir la eliminatoria en casa, sumado al descontento de la afición con el catalán y la llegada de Cristiano Ronaldo como inversor, han precipitado la búsqueda de un nuevo entrenador para el próximo curso.

Rubi se despedirá con 187 partidos

El adiós de Rubi podría llegar de forma oficial en las próximas horas, para poner fin a un ciclo dividido en dos etapas, donde el catalán llegó a dirigir al conjunto almeriense en 187 ocasiones, dejando 1,6 puntos de media por partido.

En su primera etapa, dirigió al equipo durante 92 partidos, con 40 victorias, 20 empates y 32 derrotas, mientras que, en la segunda, ha completado 95 encuentros, con 46 triunfos, 22 empates y 27 derrotas, siendo la última ante el Málaga la más dolorosa.

El Almería deberá idear un nuevo proyecto para el ascenso

De confirmarse la salida de Rubi, el Almería deberá actuar rápido para buscar un nuevo entrenador, en un mercado cada vez más peleado, donde equipos como el Girona, recién descendido, ha optado por promocionar a su entrenador filial para suplir a Míchel.

El verano es corto y la temporada en LaLiga Hypermotion puede hacerse muy larga. Con un mercado estival donde pueden salir varias figuras del Almería como Arribas, el equipo andaluz no puede tardar en definir que quiere construir en el futuro inmediato, mientras el objetivo de volver a Primera división será lo primordial en el oriente andaluz.