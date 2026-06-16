La Liga denuncia al Málaga por los cánticos de "Jesé muérete" antes de la final de ascenso a Primera División

La Liga ha denunciado cánticos e insultos de la afición del Málaga a la RFEF y la Comisión Antiviolencia, que estudiarán la sanción y podrá suponer un golpe para el club en el momento más importante de la temporada, la vuelta de la final de ascenso a Primera División

La Liga denuncia los cánticos de los aficionados del Málaga a las puertas de la vuelta de final del playoff de ascensoImago

El Málaga CF vive el momento más importante de la temporada y el más ilusionante desde hace nueve años. El club andaluz juega la final del playoff de ascenso a Primera División y tiene 90 minutos por delante para pelear por el último billete de La Liga para la próxima temporada. Sin embargo, ahora sufren un gran contratiempo antes del partido decisivo contra el Almería: una denuncia de La Liga.

La Liga ha elaborado un escrito en el que denuncia hasta once incidencias de los aficionados del Málaga, cinco de ellas en el partido de semifinales contra la UD Las Palmas y seis en la ida de la final contra el Almería, que ya ha enviado al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia. Una denuncia que puede acarrear consecuencias para el club justo en el momento decisivo de la temporada.

La Liga denuncia cánticos de la afición del Málaga antes de la final del Playoff de ascenso a Primera División

La máxima competición del fútbol español ha emitido una denuncia por hasta cinco incidentes en los últimos dos partidos del Málaga. El más grave de estos delitos es el cántico de "Jesé muérete", que se escuchó en La Rosaleda durante la vuelta de la semifinal de los playoff contra Las Palmas. Aunque también llamaron "asesino" a un jugador del canario y diferentes insultos al árbitro.

Igualmente, se han recogido insultos en el partido de ida de la final por este ascenso, en este caso contra jugadores del UD Almería, especialmente a su portero, y al árbitro del partido.

¿Qué sanción puede caerle al Málaga por esta denuncia de La Liga?

A pesar de que la denuncia de La Liga es contra los cánticos de los aficionados, este escrito puede tener consecuencias para el club, que varían en función de la gravedad que le achaquen a estos incidentes. En principio, lo más normal es una multa económica para el conjunto blanquiazul. Sin embargo, en casos graves o de reiteración, como es el caso, puede suponer hasta el cierre parcial de las gradas.

El Málaga puede evitar sanciones graves por adoptar medidas contra los cánticos de La Rosaleda

La parte positiva es que el club intentó actuar contra estos cánticos al emitir un mensaje en el videomarcador en el que se leía que rechazan "cualquier acto relacionado con el racismo, la xenofobia y la violencia en el mundo del deporte". Además, por la megafonía recordaron que "está totalmente prohibido realizar cualquier cántico, expresión, sonido o actitud que incentive la Violencia o pretendan vejar a una persona o grupo en razón a su raza, convicción, religión, sexo, orientación sexual o edad. Defendamos un fútbol sin violencia y con respeto".

La RFEF y la Comisión Antiviolencia tienen muy en cuenta si el club adopta medidas inmediatas para tratar de frenar estos mensajes de odio, que puede reducir significativamente el castigo contra el Málaga.