La flexibilidad del Celta de Vigo con el año de contrato que le queda a Vecino

El club celeste no se opondría a la salida del uruguayo si aparece una oferta interesante que atraiga al jugador; de lo contrario será uno más para Claudio Giráldez

Matías Vecino tiene un año más de contrato con el Celta de Vigo, al que llegó en el pasado mercado de invierno procedente de la Lazio. La entidad gallega cuenta con el jugador para el próximo curso, aunque tampoco se opondría a una salida del urguayo si apareciera una oferta que satisfaga al mediocampista.

El Celta de Vigo, según Nos Diario, le abre la puerta a Vecino si llega alguna oferta interesante para el mediocampista. El club vigués necesita aligerar su plantilla que inicialmente cuenta con 28 efectivos y por eso no vería con malos ojos la salida de alguno de sus jugadores. Es el caso del mediocampista.

Matías Vecino fue firmado por el Celta de Vigo en el pasado mercado de invierno

Vecino, de 34 años, fue fichado por el Celta de Vigo en invierno de la Lazio sin coste alguno para los vigueses. Firmaba por una temporada y media que se cumplirá en el verano de 2027. Los problemas físicos han condicionado una mayor presencia en el equipo de este experimentado futbolista. Han sido 12 participaciones con la camiseta celeste en este medio curso. El mediocampista ha aportado experiencia, pero no ha terminado de colmar las expectativas.

Además esta nueva temporada aumentará la competencia en el mediocampo del Celta de Vigo. El único fichaje anunciado es precisamente el de Aleix Febas, que llegó libre procedente del Elche, y que encarece más disponer de oportunidades. Con Miguel Román, que se espera recuperado para el inicio de la pretemporada, más Ilaix Moriba, pendiente de que pudiera salir si llegan ofertas, Claudio Giráldez tiene efectivos para esa zona en la que también trabaja la dirección deportiva para añadir elementos.

Por todo ello, el Celta de Vigo se muestra flexible con el futuro de Vecino. Si no existe ninguna oferta que convence al jugador, el uruguayo será uno más a las órdenes de Claudio Giráldez e iniciará el trabajo de manera normal para afrontar un nuevo curso donde aparecen tres competiciones en el horizonte.

Starfelt, en otra situación, también entra en su último año de contrato con el Celta de Vigo

La de Vecino no es la única situación de un futbolista del Celta de Vigo que entra en su último año de contrato. Ocurre, por ejemplo, con Carl Starfelt. El sueco tiene compromiso con los vigueses hasta el verano de 2027 y su futuro está en el aire. En estos momentos disputa el Mundial con la selección de Suecia, con la que este martes precisamente se enfrenta a Francia en los dieciseisavos de final de la competición.

Una vez que termine la competición en próximas fechas deberá aclararse el futuro de Starfelt y ver si se constata una renovación, si se escucha alguna oferta que pudiera llegar por el central o si se deja pasar el año disfrutando del jugador para agotar la relación.

También otro jugador que entra su año final es Iván Villar, aunque su estatus y condiciones son distintas. El portero quiere agotar la temporada que tiene firmada, aunque el Celta de Vigo tiene en su hoja de ruta intentar otorgar una mayor competencia a Radu, que jugó todos los minutos de LALIGA la pasada campaña.