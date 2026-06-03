Diferencias para desatascar la salida de Brais Méndez

El centrocampista es uno de los futbolistas que están en la rampa de salida de la Real Sociedad. El gallego, que pudo salir hace meses cuando tuvo un gran propuesta económica, tiene como prioridad volver a un RC Celta que tampoco está por la labor de hacer un fuerte desembolso para repatriar a su canterano

El futuro de Brais Méndez, centrocampista de la Real Sociedad, apunta a ser uno de los culebrones de este mercado de fichajes de verano.IMAGO

La resolución del futuro de Brais Méndez está llamado a ser uno de los culebrones del mercado de fichajes de verano del fútbol español. El gallego ha perdido mucho protagonismo en la Real Sociedad y el club vasco, por tanto, está por la labor de darle salida siempre y cuando todas las partes queden satisfechas. El centrocampista tiene como preferencia volver al RC Celta, pero la operación, ahora mismo, a inicios de verano, se complica porque hay diferencias grandes que se deben ir salvando.

El Celta no va a hacer un fuerte desembolso por Brais Méndez y la Real Sociedad le ha puesto precio

Se prevé que la operación de Brais Méndez se alargue durante buena parte del mercado de fichajes de verano, siendo difícil una solución a corto plazo. Básicamente porque el RC Celta no quiere hacer un fuerte desembolso, Brais Méndez tendría que hacer un esfuerzo para volver al club gallego y la Real Sociedad, por su parte, le ha puesto precio al de Mos.

A sus 29 años, Brais Méndez es un futbolista que tiene cartel, de hecho hace unos meses rechazó una gran propuesta económica, pero su prioridad es volver al RC Celta o, por el contrario, quedarse en la Real Sociedad.

El problema es que hay diferencias entre las partes implicadas ahora mismo. El RC Celta acaba de anunciar el fichaje de Aleix Febas y negocia la prolongación de la cesión de Fer López, haciendo estos dos movimientos que el fichaje de Brais Méndez no sea una obligación en lo más mínimo y sí una oportunidad si se pone a tiro. De hecho, según informa Marca, el RC Celta no tiene previsto hacer un fuerte desembolso por fichar a Brais Méndez y prefiere jugar con el paso del tiempo para poder conseguirlo lo más barato posible.

Al mismo tiempo, para Brais Méndez pueda volver al RC Celta, el de Mos tendría que hacer un esfuerzo salarial para encajar dentro de los parámetros económicos del club gallego.

Por otro lado, está la postura de la Real Sociedad que, de momento, desea al menos unos 5 millones de euros para dar luz verde a la salida de un Brais Méndez que con el paso de las temporadas está yendo a menos en el club vasco en donde acabó la campaña recién finalizada siendo un jugador con un rol muy pequeño en el plan de su entrenador Pellegrino Matarazzo. Además de ello, Brais Méndez tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

En la pasada temporada, Brais Méndez jugó 31 partidos oficiales y 1.819 minutos en los que marcó 6 goles y dio 2 asistencias. Una aportación bastante discreta después de realizar temporadas en las que el gallego fue importante en los éxitos del club vasco el cual lo fichó, procedente del RC Celta precisamente, unos 14 millones de euros. Un precio que ahora mismo el RC Celta no va a pagar por uno de sus canteranos. Más cuando conoce a la perfección que el jugador está por la labor de regresar.