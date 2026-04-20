Carlos Alcaraz confirma que su presencia Roland Garros corre peligro: "La siguiente prueba va a ser crucial"

Lo apuntado por diferentes medios y personas allegadas al murciano, como Feliciano López, toma cuerpo por la propia voz del dos veces ganador de la Copa de los Mosqueteros, cuya lesión en la muñeca derecha es más grave de lo que se pensaba.

Carlos Alcaraz, número dos del mundo y en pleno proceso de recuperación de una lesión en la muñeca derecha, ha admitido que su presencia en Roland Garros está en duda por la lesión que sufre en la muñeca derecha, señalando a los medios que todo depende de la evolución que tenga en las próximas fechas y del resultado de las pruebas a las que se someterá en los siguientes días.

"Bueno, veremos a ver. Al final la siguiente prueba va a ser crucial, que digamos, así que estamos intentando hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa prueba salga bien. Estoy intentando tener mucha paciencia estos días. Pero bueno, estamos bien, estamos ahí, esperando un poquito. Tenemos unas pruebas de aquí en adelante en unos días y a partir de ahí veremos a ver cómo es la lesión y los pasos a seguir. De momento estoy intentando estar positivo, estar animado, aunque estos días se están haciendo largos", admite el vigente campeón del mítico torneo parisino.

Lo cierto es que la imagen que hemos visto hoy no es nada esperanzadora. El murciano se ha plantado ante los medios con una llamativa férula para inmovilizar la mencionada articulación, generando bastante preocupación. Recordemos que el tenista español se dañó la muñeca en el transcurso del partido de segunda ronda del Trofeo Conde de Godó ante el checo Tomas Machac. Fue atendido por el médico de pista y, aunque ganó el encuentro, se retiró del torneo.

Carlos Alcaraz trabaja para volver cuanto antes

"Podía estar mejor, no os voy a engañar. No puedo dar un plazo para volver. Puedo garantizar que haré todo lo posible para regresar cuanto antes. Llevo unos meses muy bonitos, el mejor comienzo de año de mi carrera, con cosas que hay que mejorar. Pero es cuestión de tiempo. De momento, estoy muy contento. El tenis es un deporte que puede parecer individual, pero hay una cantidad de gente detrás que lo hace posible. La familia es lo más importante que tiene uno", recalca.

La lesión sufrida por el dos veces ganador de Roland Garros supone verle pasar del deseo de disputar toda la temporada de tierra batida a poder perdérsela casi entera. Tras anunciar que no jugaría el Masters 1.000 de Madrid a causa de la lesión, ahora, justos antes del inicio de la ceremonia de los premios Laureus, ha descartado dar una fecha de posible regreso, dejando en el aire tanto su participación en el Master 1.000 de Roma como en el ya mencionado Roland Garros.