La lesión de Carlos Alcaraz es más seria de lo que parecía: Feliciano López lo confirma

El murciano podría haberse despedido ya incluso de lo que resta de la gira de tierra. De ser así, la brecha que Sinner puede establecer en el ranking puede ser ya insalvable esta temporada

Carlos Alcaraz podría llevarse un largo periodo fuera del circuito ATP. Lo que parecían una simples molestias fáciles de superar con un simple vendaje, tal y como demostró en la primera ronda del Conde de Godó que superó frente a Otto Virtanen, finalmente, estas han terminado trastocándole por completo su gira de tierra batida.

No pudo acabar el certamen catalán, no estará en el Mutua Madrid Open y ya peligra tanto Roma como Roland Garros para él. O lo que es lo mismo, podría despedirse de Jannik Sinner en el ranking hasta final de curso.

Feliciano López alerta sobre la lesión de Carlos Alcaraz

El director del Mutua Madrid Open que arranca esta semana, el extenista Feliciano López ha aumentado el volumen de todas las alarmas que han saltado con Carlos Alcaraz en la última semana. El toledano ha pasado por los micrófonos de Radioestadio y ha confirmado la gravedad de la lesión del murciano, algo que ya sufrió él en sus propias carnes.

"No he hablado con él ni con el médico, pero he oído que tiene inflamado el tendón de la muñeca. Yo tuve esa lesión y conozco los plazos de recuperación", afirmó Feliciano. Y por este motivo considera "casi imposible" que juegue en Roma y tiene "ciertas dudas" de que pueda competir en Roland Garros.

¿Por qué Alcaraz se lesiona más que Sinner?

Otro de los que ha salido a la palestra para hablar del estado físico de Carlos Alcaraz ha sido Boris Becker. El extenista alemán comentado la delicada situación que atraviesa el murciano desde Eurosport y no ha dudado en subrayar el motivo por el cual cree que se lesiona más que Jannik Sinner: "Alcaraz suele jugar partidos muy largos, pierde sets y eso pasa factura a su cuerpo”. En este sentido, el germano, quien le deseó lo mejor en la recuperación del español, cree que si no cambia su forma de competir puede tener serias consecuencias en su carrera a largo plazo.

Eso sí, también se decantó por el italiano a la hora de elegir a un favorito con una comparativa peculiar: “A Sinner lo llamo ‘Djokovic 2.0’. Es muy consistente y gana sus partidos más rápido, lo que le permite ahorrar energía”.

El ranking ATP antes del Mutua Madrid Open

El Torneo Conde de Godó, de categoría 500, dejó cambios en la clasificación mundial masculina con el ascenso del tenista español de 19 años en el ranking Rafa Jódar, que irrumpe en el 'top 50' tras llegar a las semifinales, y el aumento en la desventaja de Carlos Alcaraz, segundo, respecto al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.La retirada del murciano del torneo de Barcelona le hizo perder 280 puntos. Dijo adiós en octavos y no pudo defender la final alcanzada en el pasado curso.

El italiano Jannik Sinner, número 1 de la clasificación mundial, tiene 13.350 puntos. Un marcador que le distancia 390 puntos de Alcaraz, quien comunicó este viernes que no competirá en el Masters 1000 de Madrid. Será una oportunidad para Sinner de aumentar aún más su distancia con el español, además de poder hacerse con el quinto Masters 1000 de manera de consecutiva, algo que nunca logró nadie antes, y conseguir con uno de los títulos que faltan en su palmarés.

La situación del resto de españoles en el ranking

El 'top 10' del ranking mundial se mantuvo sin grades cambios, salvo por el estadounidense Taylor Fritz, que subió un puesto en la clasificación debido a la pérdida de 50 puntos del australiano Alex de Miñaur, que cayó en octavos del Godó.

Por su parte, en los españoles, Rafa Jódar protagonizó su irrupción en el top 50 tras alcanzar las semifinales del Godó, en las que perdió contra el francés Arthur Fils, ganador del torneo y 25 del ránking, tras subir cinco puestos con su victoria; Jaume Munar se mantiene 38 en la clasificación mundial, y Martín Landaluce ingresó por primera vez en su carrera en el 'top 100' y es la raqueta número 99 del ránking ATP.