Feliciano López y el Mutua Madrid Open rezan por Sinner

Sin Djokovic ni Carlos Alcaraz, los organizadores del evento madrileño están ansiosos por conocer si el actual número uno del mundo decide participar o no. Por el momento, se le ha visto ejercitarse en Montecarlo

Falta un día para el sorteo del cuadro masculino y el cartelito de Sinner ya está preparado metido en su bola correspondiente. Porque el Mutua Madrid Open espera a Jannik, si bien el italiano, quien ha reaparecido entrenando en Montecarlo este fin de semana, sigue manteniendo su presencia en el aire para desesperación de Feliciano López y compañía, los organizadores del certamen.

Y es que las bajas de Carlos Alcaraz, lesionado en el Conde de Godó, y Novak Djokovic, quien tampoco ha llegado a tiempo por culpa de unas molestias físicas, han hecho tambalearse al cartel del evento que se disputará la semana que viene en la capital madrileña. A ellos dos se suma también la baja de Taylor Fritz, entre otros.

Ante semejante panorama, son muchos los que prefieren ver este escenario como la oportunidad ideal para ver consagrarse a algunas de las figuras emergentes como Joao Fonseca, Martin Landaluce o Rafa Jódar. Del mismo modo, si no participa finalmente Sinner, se le presentaría una ocasión de oro a Zverev para poder recortar distancias a las dos primeras raquetas del mundo.

Por último, Auger-Aliassime, Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev y Alexander Bublik son otros de los nombres que presentarían su candidatura al título en caso de no acudir el actual número uno del mundo.

De cara a un eventual cruce en octavos de final de Sinner, Zverev, Auger-Aliassime y Shelton, el jugador que más inquietud podría generar sería un Valentin Vacherot capaz de crecerse en grandes citas y que llega con confianza tras su actuación en Montecarlo. Especialmente interesante será ver en qué sector del cuadro cae Joao Fonseca, que podría ser el potencial contrincante en tercera ronda de cualquier de los ocho primeros preclasificados, siendo tanto él como Draper, como el propio Fils (si pierde la final en Barcelona), los hombres con más opciones, a priori, de dar la sorpresa ante uno de los favoritos al título.

Orden de cabezas de serie en el cuadro masculino del Mutua Madrid Open 2026

(*pueden variar posiciones en las próximas 24 horas)

Jannik Sinner Alexander Zverev Félix Auger-Aliassime Ben Shelton Álex de Miñaur Lorenzo Musetti Daniil Medvedev Alexander Bublik Andrey Rublev* Flavio Cobolli* Jiri Lehecka Casper Ruud Karen Khachanov Valentin Vacherot Tommy Paul Francisco Cerúndolo Learner Tien Luciano Darderi Cameron Norrie Alejandro Davidovich Arthur Rinderknech Jakub Mensik Jack Draper Tomás Martín Etcheverry Arthur Fils* Corentin Moutet Joao Fonseca Brandon Nakashima Tallon Griekspoor Ugo Humbert Denis Shapovalov Gabriel Diallo

Landaluce estrenará su top-100

Martín Landaluce saldrá esta semana en el puesto 99º del ranking ATP a pesar de haber caído con Lorenzo Musetti en su debut en el Barcelona Open Banc Sabadell. El madrileño se ha beneficiado del descenso del argentino Francisco Comesaña y el británico Jacob Fearnley.

Ha sido invitado al cuadro final del Mutua Madrid Open pero si mantiene dicha posición en su carrera le permitirá ingresar directamente a la mayoría de torneos sin tener que pasar la previa. El joven madrileño, de 20 años, es apenas el español número 79 capaz de colarse en la elite del deporte de la raqueta.

El cuadro femenino también plagado de ausencias

Este domingo se celebra el sorteo del cuadro final del torneo femenino y son muchas las jugadoras que se han caído del cartel del evento que se disputará en la capital española. Las últimas que han comunicado que no participarán son Emma Navarro y Veronika Kudermetova, quienes se unen a una larga lista con nombres tan ilustres como Emma Raducanu, Barbora Krejcikova, Varvara Gracheva, Sonya Kartal, McCartney Kessler y las jóvenes Sara Beljek y Maya Joint.