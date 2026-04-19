Paula Badosa llega a Madrid en busca de su milagro

La tenista catalana deberá jugar la fase previa para intentar conseguir un billete para el cuadro final. Está en el puesto 106 del ranking y necesita llegar lejos en el Mutua Madrid Open 2026 para remontar en la tabla

Paula Badosa ha tocado fondo en el ranking WTA otra vez. Pero eso significa que ya sabe el camino a seguir para volver a ese top 10 que tanto desea. Y para ello y como diría el bueno del malogrado Luis Aragonés, sólo tiene que pensar en "ganar, ganar, ganar y volver a ganar".

Y con ese propósito, la tenista catalana, actualmente en el puesto 106 del ranking WTA, ya se encuentra en Madrid ejercitándose para afrontar el Mutua Madrid Open 2026. Un certamen que estaba marcado en rojo en su calendario pero en el que no tenía previsto tener que disputar la fase previa.

Con motivo de su ranking, la neoyorquina de nacimiento deberá ganarse el billete para el cuadro final con jugadores menos conocidas y más jóvenes. Pero tal y como ha confesado en una entrevista difundida por Iberdrola, esta extramotivada: "Llego en un momento difícil, pero este torneo me gusta mucho y cada día voy sumando ese uno por ciento para llegar a mi mejor versión como tenista".

A sus 28 años, tratará de recuperar puntos en la capital madrileño después de sufrir dos reveses seguidos en los torneos de Linz y Stuttgart, en los que dijo adiós en primera ronda: "Emocionalmente han sido partidos duros. El nivel está siendo cada vez mejor, pero los partidos no están cayendo de mi parte; por eso voy con sabor agridulce, aunque me gusta ver la parte positiva y es que de lesiones me siento bien".

"Tener continuidad jugando es muy positivo porque es algo que no sentía. Soy una persona que se intenta agarrar a lo positivo y eso es lo mejor de todo. Ahora el siguiente paso es gestionar mejor los momentos de tensión, saber cerrar los partidos y controlar los pensamientos, es lo que me queda pendiente para el siguiente paso. Lo he vivido en el pasado y sé encontrar la solución aunque ahora sea difícil", manifestó.

Para Badosa, que se considera "consistente y constante", recuperar esos dos aspectos es lo que "más está costando" en los partidos.

La tenista española, que desde el martes competirá con una invitación en el Mutua Madrid Open, torneo que se disputa en la capital española del 20 de abril al 3 de mayo: "Significa mucho este torneo. Me gusta participar y jugar aquí con toda la gente que me apoya. Es un momento difícil para mi y tener el apoyo del público será importante. Ojalá pueda dar mi mejor versión aunque sé que será difícil. Tener el apoyo de la gente de casa te da un punto extra".

Una gran oportunidad para Paula Badosa si se clasifica

Deberá sudar antes del cuadro final para lograr su billete para el Mutua Madrid Open 2026, pero si lo consigue podría tener un camino más llano de lo normal. Este domingo se celebra el sorteo del cuadro final del torneo femenino y son muchas las jugadoras que se han caído del cartel del evento que se disputará en la capital española. Las últimas que han comunicado que no participarán son Emma Navarro y Veronika Kudermetova, quienes se unen a una larga lista con nombres tan ilustres como Emma Raducanu, Barbora Krejcikova, Varvara Gracheva, Sonya Kartal, McCartney Kessler y las jóvenes Sara Beljek y Maya Joint.