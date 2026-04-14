Paula Badosa necesita un milagro para Roland Garros

La catalana ha vuelto a caer en primera ronda del torneo WTA 500 de Stuttgart (Alemania), pese a que ganó la primera manga, y ya no tiene plaza para el cuadro final del Grand Slam parisino. Ahora tendrá que superar la 'qualy'

Paula Badosa cayó derrotada en la primera ronda del torneo WTA 500 de Stuttgart (Alemania) ante la alemana Eva Lys, número 78 del mundo, por 2-6, 7-5 y 6-4, lo que aleja a la española todavía más de sus pretensiones de entrar en el top 100 mundial.

Badosa, todavía 106 del 'ranking' WTA, llegaba a Stuttgart después de caer eliminada en primera ronda del torneo de Linz contra la jovencísima Lilli Tagger. Y con esta derrota prácticamente se despide de sus opciones de evitar las rondas previas en Roland Garros, el gran objetivo de la española sobre arcilla.

Aun así, empezó el encuentro contra Lys con paso firme. Le quitó la ventaja de saque a la alemana en el primer juego y se llevó el set por un contundente 2-6 en apenas 33 minutos. La segunda manga arrancó de la misma manera, con dos roturas de saque en los primeros cinco juegos para la española (1-4).

Entonces se torció todo para Badosa. Cuando sacaba para ponerse 1-5 y dejar el encuentro visto para sentencia, se puso 15-40, pero Lys aguantó, colocó el iguales en el electrónico y se llevó finalmente el juego. Del 1-4 se pasó al 5-4 en pocos minutos, y la alemana ganó el segundo set por 7-5.

Los minutos entre la segunda y la tercera manga estuvieron marcados por las dudas de Badosa, quien decía a su equipo que no podía seguir, al borde de las lágrimas, muy afectada a nivel mental. Aun así, empezó el tercer set rompiendo el servicio de Lys, pero su alegría duró poco.

La alemana presentó batalla en una manga muy igualada que se decidió en el último momento con un 6-4 favorable a la tenista local. Badosa, por su parte, continúa su periplo por la temporada de tierra batida, superficie en la que sólo ha ganado dos encuentros este 2026 (ambos en el torneo de Charleston).

El milagro que necesita Paula Badosa para Roland Garros

Paula Badosa deberá superar la ronda previa si quiere disputar Roland Garros. Y aunque todavía queda más de un mes y pueden existir múltiples bajas hasta entonces, la catalana se ha quedado fuera por cinco plazas. Y cinco bajas parecen demasiadas.

Cabe recordar que el Grand Slam parisino fue donde Paula a los cuartos de final en 2021. El calvario de lesiones durante los últimos meses han hundido a Badosa drásticamente en el ránking más allá del top 100, cuando hace un año estaba inmersa en la pelea del top-10. Ahora, salvo milagro, tendrá que ganarse su billete en una larga qualy.