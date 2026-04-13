Paula Badosa cambia de planes a última hora para buscar la reconquista

La tenista española, que iba a jugar en Rouen, lo hará finalmente en el WTA 500 de Stuttgart, donde debuta ante Eva Lys

Aunque no defiende puntos esta semana y eso, por ahora, le ha hecho subir virtualmente tres puestos en el ranking WTA, Paula Badosa va a afrontar el corte de la lista de admitidas para Roland Garros desde la posición 106, un puesto que le deja con pocas opciones de entrar en el cuadro final del segundo Grand Slam de la temporada.

Para jugarlo tendría que esperar la renuncia de varias rivales o hacerlo con un 'wild card', de la forma en la que está jugando los últimos torneos, en los que no ha entrado directamente en los cuadros finales. Así lo hizo hace dos semanas en Charleston, donde llegó a tercera ronda, así lo hizo la pasada semana en Linz -cayó en primera- y así lo hará a partir de la próxima semana en el Mutua Madrid Open 2026, donde ha sido invitada por la organización que comandan Garbiñe Muguruza y Feliciano López.

La española no deja de jugar en la élite, ya que esta semana había recibido una invitación para disputar el WTA 250 de Rouen, en Francia. Sin embargo, finalmente ha rechazado esa invitación, ya que también ha recibido otra del WTA 500 de Stuttgart y se ha decantando por el torneo alemán, de mayor categoría.

Iga Swiatek, con Francis Roig en Stuttgart

En Stuttgart tendrá rivales más complicadas, no en vano allí juegan entre otras Rybakina, Coco Gauff o una Iga Swiatek que viaja con el ex de Rafa Nadal, Francis Roig.

La tenista española comenzará su aventura este martes con un duelo ante la jugadora local Eva Lys, 78 del ranking mundial, a la que derrotó en su único enfrentamiento. Un duelo que tuvo lugar también en Alemania, aunque sobre la hierba de Berlín (6-1 y 6-3).

Svitolina, en su horizonte más cercano

De ganar tendría que vérselas con una Top-10, la ucraniana Elina Svitolina, actual 7ª del ranking mundial y una rival muy dura de batir. De hecho, la tenista del Este ha ganado en las tres veces en las que se han enfrentado, la última de ellas este mismo año, en Dubai, donde Badosa vivió su enésima retirada. Por esa parte del cuadro va también Coco Gauff, aunque la catalana sólo se encontraría con ella en semifinales.

La tenista de Begur es la única representante española presente esta semana en el WTA Tour, ya que ni en Stuttgart ni en Rouen hay más tenistas españolas inscritas.