La tensión crece en la repesca del Mundial 2026: Bosnia denuncia espías militares italianos en su entrenamiento

Italia y Bosnia se juegan el acceso al Mundial 2026 en un partido marcado por la presión histórica de la ‘Azzurra’ y un inesperado episodio de espionaje en el entrenamiento balcánico, que ha elevado la tensión en la previa de una de las eliminatorias más decisivas del calendario internacional

El duelo entre Bosnia y Herzegovina e Italia ha dado un giro inesperado incluso antes de empezar. En la víspera de la final de la repesca para el Mundial 2026, un incidente insólito ha sacudido el ambiente: la presencia de un supuesto soldado italiano grabando el entrenamiento bosnio.

Un hecho que ha encendido todas las alarmas, y que refleja hasta qué punto está en juego algo más que un partido, cuando dos países se juegan su participación en una cita mundialista.

Un episodio que cambia la previa

Todo ocurrió durante la última sesión de entrenamiento de Bosnia en Butmir. Como es habitual, los primeros minutos estaban abiertos a la prensa, pero tras ese periodo, un individuo permaneció grabando en una zona no autorizada.

La situación empezó a levantar sospechas hasta que fue identificado: portaba una parca militar con la bandera de Italia y, según la federación bosnia, se trataría de un miembro de la EUFOR, la misión europea desplegada en el país.

Los servicios de seguridad actuaron de inmediato y procedieron a su expulsión, mientras que la federación presentó una queja formal.

Italia, bajo máxima presión

Más allá del incidente, el contexto ya era explosivo. Italia se juega mucho más que un billete. La ‘Azzurra’ no ha estado en el Mundial desde 2014, por lo que afronta esta repesca con la presión de evitar un tercer fracaso consecutivo, algo impensable para una Selección con cuatro títulos mundiales.

El partido ante Bosnia se ha convertido en una cuestión de Estado, y cualquier detalle, por mínimo que parezca, adquiere una dimensión enorme.

Bosnia quiere hacer historia

En el otro lado, Bosnia y Herzegovina vive el partido con ilusión y ambición. El equipo balcánico ha demostrado carácter en la repesca, especialmente tras superar a Gales en una eliminatoria resuelta en los penaltis con un papel destacado de Edin Dzeko.

Ahora, ante Italia, tiene la oportunidad de firmar uno de los mayores hitos de su historia deportiva reciente.

Un partido cargado de tensión

El encuentro se disputará en el estadio Bilino Polje, en Zenica, con un aforo reducido por sanción. Un escenario que añade aún más presión a un duelo ya de por sí cargado.

Italia llega tras imponerse a Irlanda del Norte, mientras que Bosnia ha demostrado ser un rival incómodo y competitivo.

Mientras tanto, el episodio del supuesto espionaje no hace más que reflejar la dimensión de este partido. La tensión, la presión y la historia se mezclan en un choque donde solo uno seguirá adelante.

Italia quiere evitar otro golpe histórico. En frente, una Bosnia que busca su oportunidad, con una previa que demuestra que el fútbol, una vez más, nunca deja de sorprender.