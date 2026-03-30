Muriqi se juega el Mundial con Kosovo: "Sería como una segunda independencia"

El delantero del Mallorca, Vedat Muriqi, afronta el partido más importante de su carrera con la Selección de Kosovo. Mientras tanto, en Son Moix siguen de cerca su estado físico, tras las molestias arrastradas por el ‘pirata’ en los últimos días

El Vedat Muriqi está a solo un paso de hacer historia con Kosovo. El delantero del Real Mallorca disputará este martes la final de la repesca ante Turquía con un objetivo claro: clasificar a su país para el Mundial de 2026.

Más allá de lo deportivo, el propio jugador ha elevado el significado del partido a un nivel emocional pocas veces visto. Para Muriqi, lograr el billete mundialista supondría mucho más que un éxito futbolístico.

“Sería como una segunda independencia”, afirmó en la previa, dejando claro lo que está en juego para todo un país.

El encuentro se disputará en Pristina, en el Fadil Vokrri Stadium, y será seguido con especial atención desde Mallorca, donde el club cruza los dedos para que su delantero regrese sin problemas físicos en plena lucha por la permanencia.

Un partido histórico, y una prioridad clara

Muriqi no esconde la dimensión del momento. El capitán kosovar ha asumido el liderazgo en una cita que puede marcar un antes y un después en la historia del país.

El delantero, sin embargo, ha dejado claro que su ambición colectiva está por encima de cualquier logro individual. “No me importa marcar, solo quiero que el equipo gane”, aseguró.

Un mensaje que refleja el compromiso de un jugador que se ha convertido en símbolo de su Selección, cuando Kosovo trata de hacer historia.

Turquía, favorita, pero Kosovo cree

El rival no será sencillo. Turquía parte como favorita, con jugadores de primer nivel internacional como Arda Güler, centrocampista del Real Madrid, pero Kosovo confía en su fortaleza como local.

Muriqi destacó precisamente ese factor como una de las claves del partido. Jugar en casa puede ser determinante en un duelo que se prevé igualado y cargado de tensión.

Kosovo llega además reforzada tras su victoria ante Eslovaquia, en un partido exigente que finalizó con un 3-4, y que ha servido como impulso anímico antes de esta final.

El Mallorca, pendiente de su líder

Mientras tanto, en el Real Mallorca siguen el partido con atención máxima. Muriqi es una pieza clave en el equipo y su estado físico preocupa a pocas jornadas del final de LaLiga, cuando los bermellones se juegan la permanencia.

El delantero arrastraba molestias en los últimos días, aunque ya se ha recuperado y está listo para jugar. Aun así, el club teme cualquier contratiempo, especialmente teniendo en cuenta las condiciones del terreno de juego en Pristina.

Con nueve jornadas por disputarse, el Mallorca necesita a su referencia ofensiva en plenas condiciones, si los de Demichelis no quieren volver a vivir el infierno que supone perder la categoría.

Un momento que puede marcar su carrera

El propio Muriqi ha dejado entrever que este partido puede ser un punto de inflexión en su trayectoria. El delantero reconoció recientemente que disputar un Mundial con Kosovo sería el broche perfecto a su carrera internacional.

Incluso no descarta que, si logra ese objetivo, pueda plantearse cerrar su etapa con la Selección. El reto está servido: un partido, un país y una oportunidad única para hacer historia.