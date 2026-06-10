Deschamps, seleccionador de Francia, tajante con Mbappé: "No siempre ha sido así"

El técnico de la Selección gala no escondió que con Kylian sobre el campo, los franceses son mejores aunque reconoció que tras su última etapa en PSG, no llegó al combinado francés en su mejor momento

La Selección de Francia, con Deschamps en el banquillo y con nombres como Mbappé o Dembelé, vigente campeón de la Champions League con el Real Madrid, es una de las selecciones que parte sobre el papel entre las teóricas favoritas. Deschamps quiere darle a Francia su tercer Mundial después del del 98 y el de 2018. En 2022, Francia llegó a la final pero cayó ante la Argentina de Messi.

Deschamps, en una entrevista concedida para el diario Marca, no escondió la importancia de un jugador como Mbappé y su presencia en la lista de Francia de cara al Mundial que para los galos arrancará el próximo 16 de junio en el grupo I y lo hará midiéndose a Senegal.

Mbappé como líder de Francia

Deschamps apostó por una Francia mejor con Mbappé entre sus jugadores: "Siempre he pensado, y lo vuelvo a decir hoy, que la selección francesa siempre será más fuerte con él". Seguidamente el técnico de la Selección francesa aclaró que no siempre había sido así y recordó la Eurocopa de 2022 en la que Mbappé llegaba de un momento complicado con el PSG en el que no había contado con demasiados minutos de juego: "Pero no siempre ha sido así. Por desgracia para él, en la Euro, llegó del PSG tras sus últimos seis meses, que fueron muy, muy complicados, y no tuvo minutos de juego".

Deschamps prosiguió aclarando que ahora Francia, con el propio Mbappé entre sus jugadores, ha tenido 10 días para preparar la cita mundialista y además ha podido disputar dos amistosos ante Costa de Marfil y ante Irlanda del Norte con derrota y triunfo respectivamente: "Ahora hemos tenido 10 días para los dos partidos, no hay realmente preparación. Además, su lesión le ha impedido rendir al máximo".

La críticas con las que convive Mbappé

El técnico de la Selección de Francia habló de cómo Mbappé convive con las críticas: "De una forma u otra, siempre se va a hablar de él. Mirando el contexto de Francia, creo que es un fenómeno generalizado: hoy en día siempre se escucha más a la minoría porque es la que más ruido hace, mientras que la mayoría permanece en silencio. Él convive con la crítica, está preparado para ello, ya sea justa o injusta".

Mbappé en un entrenamiento con Francia

Apostó el técnico Deschamps por el liderazgo de Mbappé, diferente al de Lloris: "Kylian es hoy nuestro capitán. Antes de asumir el brazalete, supo escuchar y observar. Él no ejerce el liderazgo de la misma forma que Hugo (Lloris). No tienen el mismo carácter ni la misma personalidad. Hugo, afortunadamente para él, vivía al margen de todo el ruido extra-deportivo. En cambio, Kylian hoy, vaya a donde vaya... Y no voy a compadecerlo, porque los aficionados franceses dirían: "Bueno, tampoco se va a quejar por no tener una vida normal". El gran público no lo entendería. Pero él asume ese liderazgo a la perfección, tanto fuera como dentro del terreno de juego. Sabe perfectamente que cuando habla, ya no lo hace a título personal, sino en representación de todo el grupo".

El favoritismo de Francia en el Mundial

Deschamps asumió con naturalidad el que Francia esté entre los favoritos para ganar el Mundial: "Es amable de su parte decir uno de los favoritos, porque la tendencia suele ser etiquetarnos como el favorito. Es una condición que nos acompaña antes de cada Mundial. Primero se habla de un círculo cerrado de seis, siete u ocho equipos. Para mí, no es una palabra tabú. Si hoy ostentamos ese estatus, lo cual me parece lógico y legítimo, es por todo lo que hemos construido y los resultados obtenidos. Se debe, por supuesto, a la calidad de los futbolistas, pero también a nuestra regularidad: si no me equivoco, llevamos desde 2018 entre los tres primeros del ranking FIFA".

Seguidamente caliificó de difícil el grupo en el que Francia ha quedado encuadrado junto a Senegal, Irak y Noruega: "Con Senegal, Irak y Noruega en nuestro grupo, nos espera una fase difícil. Habrá obstáculos que superar y haremos todo lo posible por lograrlo, asumiendo que va a ser duro. La ambición es crucial, pero debe ir acompañada de la humildad necesaria. La élite es implacable. Ya nos pasó una vez, especialmente contra Suiza: el día que bajas un poco el nivel, el castigo es inmediato".

Por último, al hablar de favoritos, Deschamps apuntó a alguna selección africana tal y como sucedió con Marruecos en el 2022: "Los mismos que para usted. Alemania, España, Francia, Portugal, Inglaterra, Argentina, Brasil... Y luego, equipos africanos como Marruecos, que llegó a semifinales y sigue progresando. ¿Por qué no podría estar ahí otro equipo africano? Hoy hay 48 equipos, lo que alarga la competición".