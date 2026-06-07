Los problemas persiguen a Mbappé hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

El capitán de la selección francesa se ha quedado a la Federación por el hecho de que su imagen haya sido utilizada para un anuncio de casas de apuestas online, recrudeciendo una batalla entre jugadores y dirigentes que viene de lejos

Kylian Mbappé ha tenido una temporada en el Real Madrid llena de altibajos, con alguna que otra polémica extradeportiva y parece que los fantasmas le persiguen hasta su concentración con Francia. El astro francés está muy enfadado con la Federación Francesa de Fútbol después de que su imagen, y la de algún compañero más, haya sido utilizada para promocionar una casa de apuestas.

Así lo ha desvelado L'Équipe, que asegura que el delantero francés ha sido uno de los futbolistas que se ha quejado contra la FFF ya que no quiere que se le asocie a este tipo de anuncios ni marcas, que en concreto se trata de Betclic.

En el anuncio en cuestión aparecen otros jugadores de Francia como Cherki, Olise, Dembélé y Doué junto a Mbappé y fue publicado antes del amistoso ante Costa de Marfil, donde los galos perdieron 1-2. Según el medio francés, los jugadores desconocían a qué iba destinada la sesión fotográfica en la que participaron y que después se utilizó para dicho spot.

También Cherki ha mostrado su malestar ya que la emisión de dicho anuncio puede ir en contra de lo acordado entre los internacionales y la Federación francesa en 2023 y por el que Mbappé ha presionado en los últimos meses para que se actualice y revise. La Federación se mostró proclive a llegar a un acuerdo para modificar algunas cláusulas pero hasta la fecha no lo ha hecho, de ahí el malestar.

Todo ello ha enturbiado el ambiente de la expedición francesa antes de viajar a Estados Unidos por un viejo conflicto que se ha recrudecido en los últimos días. Pese a todo, no se espera que haya ningún tipo de acuerdo estando ya el Mundial a las puertas de comenzar, por lo que deberá ser ya una vez acabe el torneo, cuando tengan que intentar poner una solución a todo esto.

Hace ya un par de años el propio Mbappé habló sobre esta cuestión en Canal+: "No estábamos de acuerdo en algunos casos de derechos de imagen con marcas relacionadas con la comida basura, la promoción de apuestas deportivas... Somos la selección francesa, somos un ejemplo a seguir. Muchos de nosotros venimos de barrios donde estas cosas han destruido a mucha gente. Yo mismo conozco gente que lo ha sufrido".

Ahora toca centrarse en lo deportivo

Francia debutá en el Mundial frente a Senegal el martes 16 de junio, de ahí que ahora la intención sea poner 100% el foco en lo deportivo. Y su seleccionador, Didier Deschamps, restó importancia a la influencia que puedan tener los problemas que ha tenido en el Real Madrid Kylian Mbappé y aseguró está "en plena forma, física y psicológica".

"Hablo con él y él tiene que hablar con los jugadores porque es el capitán. Os lo repito: una cosa es lo que pasa en los clubes, pero la dirección es diferente", aseguró el técnico hace unos días antes de medirse a Costa de Marfil.

"Kylian tiene una experiencia que los otros no tienen. Es su tercer Mundial y un Mundial es algo muy complicado. Está bien", agregó un Deschamps que vivirá su último Mundial al frente de los 'Bleus'.