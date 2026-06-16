Francia - Senegal: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido del grupo I del Mundial 2026

Francia y Senegal se estrenan en el Mundial 2026 en un duelo apasionante donde los galos buscarán comenzar con buen pie para no meterse en problemas y los africanos buscan repetir la proeza de 2002, cuando vencieron en el Mundial de Corea del Sur y Japón

Hay duelos que valen por sí solos, y este es uno. Francia y Senegal se citan en el Grupo I el martes 16 de junio, a las 21:00 horas en la España peninsular y a las 20:00 horas en Canarias, sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva York.

¿A qué hora se juega el partido? Francia - Senegal

El pitido inicial está fijado para las 21:00 horas en la península y las 20:00 horas en el archipiélago canario, ya entrada la noche para quien lo siga desde casa. Dos potencias que se conocen bien miden fuerzas en el arranque de un grupo donde el margen de error es mínimo: de cuatro selecciones, solo dos avanzan directas a dieciseisavos, con la red de los mejores terceros para uno más.

Los franceses parten como uno de los grandes candidatos del torneo; Senegal, con la condición de escuadra consolidada en África, llega para discutirles el favoritismo desde el primer minuto.

Dónde ver el encuentro por TV y online Francia - Senegal por TV y online

Dos plataformas de pago se reparten la señal de este partidazo entre Francia y Senegal: DAZN y Movistar Plus+ lo emiten para sus abonados. Además, también lo emitirá en abierto RTVE, por lo que se podrá ver gratis en La 1 y RTVE Play. Si no lo pueden seguir por la televisión podrán hacer a través de internet por nuestro minuto a minuto, en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos todo lo que suceda en el MetLife Stadium entre Francia y Senegal.

Olise, la gran esperanza gala

Francia llega al torneo como una de las claras candidatas para ganar el torneo mundialista y para ello se apoyará en la gran sensación del país, Michael Olise, que formará parte del ataque galo en una banda junto a Doué, con Dembélé por detrás de Mbappé.

Pero tras ellos hay un banquillo igualmente temible con recambios como Bradley Barcola, Marcus Thuram o Rayan Cherki. Los encargados de dar equilibrio en el equipo de Deschamps serán Tchouaméni y Rabiot, por delante de una defensa formada por Koundé y Theo Hernández en los laterales y Upamecano y Saliba en el eje de la zaga, siendo Maignan el portero.

Senegal, a por la sorpresa

Senegal afronta el torneo con la intención de ser la mejor selección africana. Los Leones de la Teranga han apostado por la veteranía de hombres como Sadio Mané, Kalidou Koulibaly o Ismaila Sarr, que acompañarán a una nueva generación liderada por Nicolas Jackson, Pape Gueye o Ibrahim Mbaye.

Está por ver qué esquema utiliza el seleccionador Pape Thiaw, que también suele usar una defensa de tres ante rivales más ofensivos para basar su juego en la disciplina táctica y su capacidad para explotar los espacios al contragolpe.

El recuerdo del triunfo de 2002 sigue muy presente en Senegal, donde aquella victoria frente a Francia es considerada uno de los hitos más importantes de la historia deportiva del país.

Con Noruega, liderada por Haaland y Odegaard, como principal rival por el liderato del grupo, Francia buscará una victoria que les permita tomar la delantera y afrontar con mayor margen su compromiso contra el equipo escandinavo.

Posibles alineaciones del Francia-Senegal

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué y Mbappé.Senegal: Mendy; Koulibaly, Niakhaté, Diallo; Sabaly, Pepe Matar Sarr, Idrissa Gueye, Jakobs; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Mané.