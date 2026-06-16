Grupo I de Francia en el Mundial 2026 | Calendario, partidos, equipos, favoritos y estrellas de cada selección

La Selección francesa parte como favorita en un grupo exigente con Senegal, Irak y Noruega, donde Mbappé, Mané y Haaland elevan el nivel del grupo en la Copa del Mundo

El Grupo I del Mundial 2026 será uno de los más atractivos de la primera fase. Francia, subcampeona del mundo en 2022 y una de las grandes candidatas al título, se medirá a Senegal, Irak y Noruega en una zona que combina talento europeo, potencia africana, ambición asiática y una de las delanteras más temidas del torneo.

Los partidos del grupo se disputarán entre el 16 y el 26 de junio de 2026, con diferentes horarios y sedes. Francia parte como favorita, pero el cruce entre Kylian Mbappé, Sadio Mané y Erling Haaland convierte esta fase de grupos en mucho más que un trámite.

Grupo I del Mundial 2026: equipos clasificados

El Grupo I está formado por cuatro selecciones con realidades muy distintas: Francia llega con obligación de pelear por el título, Senegal mantiene el cartel de potencia africana tras llegar a la final de la Copa África, Noruega vuelve al Mundial con una generación liderada por Haaland y Ødegaard e Irak aparece como la selección con menos presión, pero con margen para competir desde el orden.

Francia (UEFA) - Favorita al primer puesto

Senegal (CAF) - Aspirante fuerte a octavos

Irak (AFC) - Selección tapada del grupo

Noruega (UEFA) - Candidata a pelear la segunda plaza

Calendario del Grupo I del Mundial 2026 con horarios españoles

Debido a la gran diferencia horaria con Norteamérica, algunos de los partidos se disputarán de madrugada en España. Aun así, los platos fuertes del Grupo I llegan en una hora perfecta para el territorio español.

Martes 16 de junio: Francia - Senegal (21.00 horas)

Miércoles 17 de junio: Irak - Noruega (00.00 horas)

Lunes 22 de junio: Francia - Irak (23.00 horas)

Martes 23 de junio: Noruega - Senegal (02.00 horas)

Viernes 26 de junio: Senegal - Irak (21.00 horas)

Viernes 26 de junio: Noruega - Francia (21:00 horas)

La última jornada se jugará en horario unificado, como es habitual en competiciones FIFA, para evitar ventajas competitivas. Ese Noruega - Francia puede ser decisivo si el grupo llega abierto, mientras que el Senegal - Irak podría marcar la pelea por la segunda plaza o por una clasificación como mejor tercero.

Francia, favorita del Grupo I con Mbappé como gran estrella

Francia es la gran favorita del Grupo I. Por plantilla, experiencia y jerarquía competitiva, la Selección francesa parte un escalón por encima del resto. La final perdida en Qatar 2022 todavía pesa en una generación acostumbrada a competir por todo.

El gran nombre vuelve a ser Kylian Mbappé. El delantero francés llega al Mundial 2026 como una de las estrellas globales del torneo y como el jugador capaz de decidir cualquier partido en una acción. La Copa del Mundo aún recuerda su triplete en la última final ante Argentina.

Con dos Mundiales a sus espaldas, Francia 1998 y Rusia 2018, el combinado de Didier Deschamps buscará, como mínimo, estar en su tercera final consecutiva.

Senegal y Sadio Mané quieren repetir otra gran noche mundialista

Senegal no llega al Mundial para hacer turismo. La selección africana ya sabe competir en grandes torneos y tiene futbolistas con experiencia suficiente para incomodar a cualquiera. Su primer partido contra Francia será una prueba enorme, pero también una oportunidad para marcar territorio desde el inicio.

La gran referencia sigue siendo Sadio Mané, símbolo competitivo de una generación senegalesa que ha colocado al país entre los nombres más respetados del fútbol africano. Además, el equipo cuenta con jugadores de gran cartel en todas las zonas del campo como: Sarr, Diouf, Pape Gueye, Diarra, Assane Diao o Nicolas Jackson.

Los Leones de Teranga llegan tras perder una polémica final de la Copa Africana de Naciones ante Marruecos, buscando superar los cuartos de final alcanzados en Corea-Japón 2002.

Noruega vuelve al Mundial con Haaland y Ødegaard como reclamo

Noruega llega al Mundial 2026 con una de las parejas más reconocibles del torneo: Erling Haaland y Martin Ødegaard. La selección nórdica llevaba años esperando que su generación de talento encontrara por fin un escenario mundialista, y ahora lo tiene.

Haaland será el gran foco. El delantero del Manchester City convierte cualquier partido en una amenaza aérea, física y goleadora. Su sola presencia obliga a los rivales a defender más bajo, vigilar los centros laterales y no conceder pérdidas cerca del área.

Ødegaard aporta el otro registro: pausa, pase, dirección y último toque. Si Noruega consigue conectar a su mediapunta y delantero en zonas peligrosas, puede competir incluso contra rivales históricamente superiores.

La Selección noruega llega a su cuarta Copa del Mundo con los octavos de final alcanzados en Francia 1938 y 1998 como mejores resultados. En cuanto a la Eurocopa, lleva sin participar desde Bélgica-Países Bajos 2000.

Irak busca sorprender en el Grupo I desde el orden defensivo

Irak parte como la Selección menos favorita del Grupo I, pero eso no la convierte en un rival cómodo. En este tipo de torneos, los equipos con menor presión suelen encontrar oportunidades si compiten bien los primeros minutos, reducen espacios y aprovechan sus oportunidades.

La Selección iraní tiene un plan muy concreto: bloque compacto, pocas pérdidas en campo propio y mucha eficacia, donde Aymen Hussein, delantero del Al-Karma será su mejor baza.

Con una amplia trayectoria de títulos en Asia, los iraníes tienen poca experiencia en la Copa del Mundo, siendo esta será su segunda participación tras México 1986, donde se despidieron en fase de grupos.

Estrellas del Grupo I: Mbappé, Mané, Haaland y Aymen Hussein

El Grupo I tendrá varios nombres de primer nivel mundial: Francia aporta a Kylian Mbappé, uno de los grandes candidatos a ser figura del torneo; Senegal cuenta con Sadio Mané, líder histórico y emocional; Noruega llega con Erling Haaland y Martin Ødegaard, dos estrellas consolidadas en la Premier League; Irak, pone el foco estará en Aymen Hussein, delantero importante para su Selección y una de las piezas llamadas a sostener la esperanza ofensiva del equipo asiático.

Jugadores importantes del Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak