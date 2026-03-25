Sigue el lío de la Copa África entre Senegal y Marruecos: se confirma el recurso al TAS

El combinado senegalés ha llevado a cabo la pertinente apelación en busca de "anular la decisión de la CAF" y de ese modo que 'Los Leones de Teranga' recuperen el título que ganaron sobre el césped

La Copa África sigue sumando episodios para confirmar que el torneo continental africano es uno de los más extraños que se disputan en todo el planeta. La final que disputaron el pasado 18 de marzo Senegal y Marruecos estuvo marcada porque el combinado senegalés abandonó el terreno de juego después de que el colegiado señalase un penalti a favor de los marroquís que finalmente, después de más de 15 minutos y la vuelta de los jugadores al campo, falló Brahim Díaz.

Senegal ganó sobre el terreno de juego pero Marruecos elevó una queja al organismo rector del fútbol en África y finalmente este le dio la razón y el título de campeón de la Copa África en los despachos. El primer recurso de Marruecos ante el Comité de Disciplina de la CAF fue desestimado, pero el presentado ante el Comité de Apelación sí prosperó. Marruecos basó su reclamación en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

La CAF (Confederación Africana de Fútbol) emitió un comunicado en el que recogía que Senegal había perdido "por incomparecencia en el encuentro final" con "el resultado del partido registrado como 3-0 a favor". También añadió su apuesta por el respeto de las normas: "La federación reafirma su compromiso de respetar las reglas, asegurar claridad en el marco competitivo y mantener la estabilidad dentro de las competiciones africanas".

Senegal acude al TAS para recuperar la Copa África

Pero como era lógico, Senegal, que ganó la Copa África sobre el terreno de juego y que ha visto como en los despachos se le arrebataba el título, ha apostado por una nueva vuelta de tuerca. Así, tal y como ha confirmado el TAS este mismo miércoles ha registrado el recurso de la Federación de Fútbol de Senegal contra la Confederación Africana (CAF) y la Federación Marroquí (FRMF), por la anulación de su victoria en la final de la última Copa de África. El recurso solicita al TAS que deje sin efecto la resolución de la CAF de otorgar el título a Marruecos y que declare campeón de la competición a Senegal.

El director general del TAS, Matthieu Reeb, aseguró que el tribunal "está perfectamente equipado para resolver este tipo de disputas con la asistencia de árbitros expertos e independientes". "Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que el procedimiento de arbitraje se lleve a cabo con la mayor celeridad posible, respetando siempre el derecho de todas las partes a una audiencia justa", señaló.

El tribunal indicó en un comunicado que el recurso reclama también la suspensión inmediata del plazo para presentar el escrito de apelación, hasta que la decisión de la CAF sea notificada con sus fundamentos completos, ya que resolución dictada el 17 de marzo fue únicamente la parte dispositiva (u operativa). El TAS explicó que designará un Panel Arbitral para estudiar el caso y establecerá un calendario procesal. Ya solo falta saber cómo termina todo esto y quién es finalmente el campeón de la Copa África 2026.