Resultados y clasificación del grupo L tras la segunda jornada y partidos en el Mundial 2026: Inglaterra se atasca y Croacia reacciona

El delantero de Osasuna dio la victoria a Croacia que le permite llegar con todas las opciones intactas a la última jornada mientras que Inglaterra no pudo contra el físico de Ghana

El Grupo L del Mundial 2026 cuenta con una invitada que quizás no esperaban ni Inglaterra ni Croacia, pero lo cierto es que Ghana se ha ganado a pulso ser una de las relevaciones del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En esta segunda jornada sorprendía al sacar un empate ante una de las favoritas a ganar el torneo, Inglaterra, lo que le permite seguir como segunda de grupo y tener virtualmente ya la clasificación para dieciseisavos de final.

Inglaterra no puede con Ghana

Inglaterra intentó vulnerar la portería de Ghana una y hasta 17 veces, pero no pudo. Cuando no fue la mala puntería de Bellingham o la precipitación del goleador Harry Kane, el portero Benjamin Asare surgía para despejar el peligro.

El 0-0 en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, dejó a los 'Tres Leones' y las 'Estrellas Negras' empatados con 4 puntos en la segunda jornada del Grupo L.

El seleccionador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, explicó tras el partido que su plan estaba orientado a "frustrar al rival", y se mostró satisfecho por haberlo logrado.

Ambas selecciones llegan con ventaja a la última jornada, el día 27, cuando Panamá, que horas después quedó eliminada, se enfrentará con Inglaterra, y Croacia, que sufrió para derrotar por 0-1 a los centroamericanos, se medirá con Ghana.

Croacia elimina a Panamá

Sufrió Croacia pero ganó 0-1 y eso le bastó para elevar el valor de sus acciones en el Mundial y ponerlo de nuevo en el camino por un cupo en la siguiente fase.

Ante Budimir marcó en el minuto 54 y el partido pudo haber acabado ahí porque la Roja centroamericana no tuvo recursos para cambiar la historia y los pupilos de Zlatko Dalić no tuvieron más argumentos para hacer más. Panamá cayó por la mínima en la agonía del juego con Ghana, idéntico resultado al de hoy.

La noche canadiense también fue de celebración y nostalgia porque el referente y capitán de los croatas, Luka Modric, completó 200 partidos, una marca que pocos ilustres han alcanzado en sus selecciones, como Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa y Lionel Messi.

Resultados y clasificación del Grupo L tras la disputa de la jornada 2

El empate sin goles entre Inglaterra y Ghana deja a ambo conjuntos en lo más alto del grupo empatados a cuatro puntos. Con su victoria ante Panamá, Croacia suma sus tres primeros puntos y de paso deja ya a la selección centroamericana sin opciones de pasar a dieciseisavos.

Croacia y Ghana se jugarán la segunda plaza en una última jornada de infarto, con opciones incluso de ser primeras de grupo si Inglaterra pincha ante Panamá.