Panamá 0-1 Croacia: Budimir da vida a Croacia y manda para casa a Panamá

El delantero de Osasuna sale al rescate de la selección croata cuando más lo necesitaba y recuperar el pulso en un grupo donde Panamá ya está matemáticamente eliminada

Croacia sigue viva en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y llegará a la última jornada de la fase de grupos con todas las opciones de ser parte de las 32 selecciones que estén en dieciseisavos.

Los croatas se resarcieron de la derrota frente a Inglaterra con una sufrida victoria ante Panamá gracias al único tanto del delantero de Osasuna Ante Budimir, que de paso elimina matemáticamente a Panamá.

Tuvo que esperar Croacia hasta la segunda parte, tras una primera muy errática donde apenas tuvo profundidad y casi ni creó peligro sobre la portería panameña. Todos los focos apuntaban a Luka Modric, que cumplía 200 partidos como internacional croata (tan solo cuatro lo han conseguido: Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa y Lionel Messi), para ser el elegido de guiar a Croacia hacia la victoria.

Panamá, que necesitaba al menos un empate para seguir con opciones de jugar la siguiente fase, se limitó a contener a los croatas con una línea de cinco defensas asfixiando el juego ofensivo de Modric, Kovacic y Baturina. Y el plan le funcionaba a los hombres de Christiansen, que tuvo una gran ocasión en el ecuador de la primera parte.

Murillo ganaba la espalda a Gvardiol, centraba al área y José Luis Rodríguez conectaba un cabezazo que Livakovic desviaba lo justo para estrellarlo en el larguero. La única ocasión reseñable de Croacia antes del descanso fue un disparo lejano de Baturina, ya en el descuento, que atajó Mosquera.

Dalic, clave con los cambios al descanso

Dalic vio lo que todo aficionado croata al descanso y sacó del campo a Gvardiol para meterá Musa, además de introducir arriba a Budimir y Kramaric. Y vaya si lo notó el equipo... Se empezó a ver otra Croacia, más ofensiva, y no tardó en llegar el gol.

En el 54', Stanisic aparecía por la derecha, centraba al área pequeña y por allí aparecía el 'killer' Budimir para empujar el balón y hacer el 0-1. Pero Panamá no se rindió, se fue en busca del empate pero entre Livakovic y la defensa, evitaron cualquier opción de puntuar para los panameños, que siguen con cero puntos en su casillero.

El empate sin goles entre Inglaterra y Ghana, disputado antes, había aumentado la presión sobre ambos. Croacia queda ahora con tres puntos, todavía por detrás de ingleses y ghaneses, ambos con cuatro. Panamá sigue sin puntuar.

- Ficha técnica:

Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman (Tomás Rodríguez 89'), José Córdoba, Jiovany Ramos (Cecilio Waterman 75'), Andrés Andrade, Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas (Eric Davis 89') y José Fajardo (Azarías Londoño 82').

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol (Andrej Kramaric 46'); Mateo Kovacic (Petar Sucic 72'), Luka Modric (Mario Pasalic 80'), Martin Baturina; Ivan Perisic, Marco Pasalic (Luka Sucic 72') y Petar Musa (Ante Budimir 46').

Gol: 0-1 (54') Ante Budimir.

Árbitro: Pierre Atcho (Gabón). Mostró tarjeta amarilla al panameño Yoel Bárcenas y al croata Petar Sucic.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026 jugado en el Toronto Stadium ante 43.036 espectadores. Fuertes rachas de viento durante el encuentro.