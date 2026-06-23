Luis Suárez avisa a España sobre la Uruguay de Marcelo Bielsa

El ex jugador del Barcelona y actualmente en el Inter Miami, donde comparte vestuario con Messi, aclaró que los charrúas están acostumbrados a sitaciones límite

El grupo de España, el H, contaba antes de empezar el Mundial con la propia selección española de Luis de la Fuente y con Uruguay como favoritas para firmar el pase a dieciseisavos de final. Después de las dos primeras jornadas, España suma cuatro puntos y Uruguay es segunda con dos, al igual que Cabo Verde y con uno más que Arabia Saudí.

En esta tesitura, Uruguay no tiene aún asegurada la plaza en dieciseisavos de final y aunque España tampoco, los de Marcelo Bielsa no han dejado nada de buenas sensaciones en las dos primeras jornadas ante Arabia Saudí y Cabo Verde con sendos empates. Una de las voces autorizadas del fútbol uruguayo como es el delantero Luis Suárez, habló este martes para From Roots to Soul que organiza la CONMEBOL.

Luis Suárez apuesta por Uruguay a pesar del nivel de la selección española

Luis Suárez se mostró confiado con el nivel de la selección de su país y habló de cómo Uruguay está acostumbrada a superar situaciones límites: "Obviamente que es una situación límite, pero nosotros los uruguayos estamos acostumbrados a esas situaciones límite. Lo hemos demostrado en otros Mundiales, en otros momentos... y es ahora cuando más sacamos nuestra valentía, esa autocrítica de nosotros mismos, esa fuerza grupal, ese carácter uruguayo que en estos momentos se tiene que demostrar. Esperemos que este gran grupo de jugadores que hay lo pueda demostrar el viernes". Uruguay tiene posibilidades de terminar primera de grupo siempre y cuando gane a España pero en caso de derrota debería esperar al resultado del choque entre Cabo Verde y Arabia Saudí.

Luis Suárez insistió en las situaciones límites y en cómo Uruguay las gestiona con Marcelo Bielsa al frente: "Creo que cada entrenador tiene su forma de asimilar y llevar esta clase de cuestiones, demostrar esa fuerza ahora va a ser lindo como uruguayo porque nos gusta este tipo de situaciones. No queremos llegar a este momento, pero cuando toca...".

La impotencia de Luis Suárez con Uruguay

Luis Suárez no escondió que ver el empate de Uruguay ante Cabo Verde le generó impotencia ya que además estuvo en el palco del estadio presenciándolo junto a sus hijos: "Impotencia de no poder hacer nada, uno sigue teniendo esa adrenalina como jugador... de querer ayudar a la Selección. Disfrutando la parte que me toca: soy padre, mis hijos aman el equipo, verlos sufrir por el resultado es duro como padre, pero toca esa parte, ese rol. La sensación de ver a mis compañeros devastados al final es una sensación agria, pero ellos van a salir adelante".

El nivel de Leo Messi no sorprende a Luis Suárez

También tuvo palabras de elogio Luis Suárez para su compañero y amigo Leo Messi. El argentino superó este pasado lunes a Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales y el uruguayo confesó que le hace feliz ver disfrutar a su compañero en el Barcelona y ahora en el Inter Miami de la MLS: "Creo que las palabras ya sobran para definir lo que es como jugador. Como espectador del fútbol, me encanta, es un placer verlo jugar, verlo feliz, ver que disfruta de su Mundial con la selección, está rodeado de gente que lo apoya y acompaña, y eso es espectacular. Para mí que soy amigo, que lo conozco, me hace feliz".

En esa felicidad también versaron las palabras de Luis Suárez sobre Neymar, con el que también compartió vestuario en el FC Barcelona: "Primero, como se lo dije cuando lo convocaron... verlo feliz a un jugador al que en su país le tienen el cariño que le tienen, la felicidad que hubo en todo Brasil fue una demostración de la unión que hubo. Ahora lo que toca es que esté dentro de la cancha, verlo feliz, verlo jugando".