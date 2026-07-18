El plan del Sevilla con Chidera Ejuke

El extremo es uno de los futbolistas que cuenta con muchas papeletas para salir del club de Nervión durante este mercado de fichajes de verano por dos factores: que acaba contrato al final de la temporada que se avecina y que su traspaso dejaría plusvalía

El Sevilla FC tiene que tomar una decisión con Chidera Ejuke porque el extremo se encuentra en una situación contractual en la que el club de Nervión debe decir si cuenta o no con él de cara al futuro. El nigeriano no tuvo su mejor rendimiento durante la temporada pasada y acaba contrato el 30 de junio de 2027, es decir entra en su último año de relación laboral, lo que provoca que Ejuke tenga muchas papeletas para salir del Sevilla FC durante este mercado de fichajes de verano.

Ejuke, un candidato perfecto para que el Sevilla FC genere plusvalía

Chidera Ejuke es un futbolista que en las dos temporadas que lleva vistiendo la camiseta del Sevilla FC no ha terminado de dar un buen ni un constante rendimiento. Esto hace que el club de Nervión lo tenga en el escaparate y esté abierto a venderlo siempre y cuando llegue una oferta que satisfaga las exigencias económicas de la entidad.

Al margen de que el nigeriano nunca ha terminado de marcar la diferencia, también se impone un factor económico a la hora de que el Sevilla FC esté abierto a la venta de Chidera Ejuke. Y es el que el extremo llegó hace dos veranos como agente libre al club de Nervión una vez terminó contrato con el CSKA Moscú, justo cuando Víctor Orta era el director deportivo.

Esto hace que en caso de traspaso, al no haber tenido coste su fichaje en su día, el Sevilla FC puede generar una plusvalía total con el nigeriano.

El problema para el Sevilla FC es el contexto. Chidera Ejuke acaba contrato el 30 de junio de 2027, es decir al final de la temporada que se avecina, y, por tanto, no muchos equipos van a estar dispuestos a pagar una cantidad de dinero para fichar al extremo de 28 años de edad. A ello se le suma que Ejuke, durante la temporada pasada, jugó 27 partidos y 922 minutos en LaLiga en los que sólo marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Con esta situación, si no llega ninguna oferta, lo normal sería que Chidera Ejuke se quedara en el club de Nervión hasta el final de esta temporada y saliera el verano que viene como agente libre.

El Sevilla FC, centrado en la Operación Salida

En este momento de la pretemporada y del mercado de fichajes de verano, el Sevilla FC está totalmente centrado en dar salida a todos aquellos jugadores con los que puede conseguir dinero, generar plusvalía o ahorrar costes.

Uno de los que debe marcharse en las próximas horas es Akor Adams, que no viajó a Polonia porque su traspaso al Venezia FC está muy encaminado, que no cerrado, ni Tanguy Nianzou que está esperando que el Lille decida si termina fichándolo o no. El club de Nervión también está trabajando en darle salida a los cuatro futbolistas que tiene apartados y que no entran en sus planes de cara a la temporada que está por empezar: Fábio Cardoso, Joan Jordán, Fede Gattoni y Rafa Mir.