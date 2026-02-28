Vlachodimos despeja la pelota caliente de su futuro: "Estoy muy feliz en Sevilla, pero quedarme no depende de mí"

El portero griego pasa la bola a los tejados del Newcastle United y del propio Sevilla FC cuando es preguntado por sus planes más allá del 30 de junio, agradece los constantes elogios que recibe por su brillante rendimiento y demuestra haber entendido bien lo que significa jugar El Gran Derbi

El Sevilla FC ha encontrado en Odysseas Vlachodimos a un portero que lo despeja absolutamente todo. Recién premiado como autor de la Mejor Parada de LaLiga EA Sports en febrero -ya estuvo nominado en enero-, el meta internacional griego echa balones fuera con la misma efectividad cuando le preguntan de manera concreta por sus planes de futuro cuando el próximo 30 de junio concluya el contrato de su cesión por parte del Newcastle United, por las posibilidades de quedarse que cree albergar o por su deseo personal al margen de lo que puedan negociar luego los clubes.

Vlachodimos sabe que seguir en Nervión no será sencillo, debido a los manifiestos problemas económicos del Sevilla FC y a la competencia que podría surgir debido a sus grandes actuaciones, unida al hecho de que no se incluyese opción de compra en su préstamo. Por todo ello, prefiere no mojarse con palabras que suenen a definitivas; pero deja muy claro una cosa: "Estoy muy feliz, pero no decido yo". Y, de paso, defiende el escudo blanquirrojo demostrando ese arraigo adquirido. "La clasificación dice que el Real Betis es mejor; pero es un derbi y queremos ganar", ha explicado el cancerbero de 31 años en una entrevista con el diario ABC en la previa del duelo cainita de este domingo.

Odysseas Vlachodimos quiere quedarse en el Sevilla FC y manda la pelota al tejado del Newcastle United

"Valoro todo lo bueno que se dice de mí, pero tengo que continuar. El fútbol es un negocio diario y tú debes dar lo mejor que tengas cada día. Ese es mi objetivo. Daré lo mejor de mí para seguir recibiendo estos apoyos. Mi trabajo es salvar balones que llegan al área, pero esto no sería posible sin los compañeros. Somos un grupo y yo soy sólo una parte de ese grupo", ha respondido Vlachodimos al ser preguntado cómo se toma los constantes elogios y las muestras de cariño de la afición del Sevilla FC.

"He dicho en muchas ocasiones que soy muy feliz en Sevilla. Mi familia también lo siente así. La verdad que sigo teniendo contrato con el Newcastle y deciden ellos. No sé que pasará en el futuro", ha explicado sobre sus planes para la próxima temporada. "Soy feliz aquí, pero las preguntas sobre el futuro realmente creo que no las puedo contestar. De verdad que no sé qué va a suceder este verano. No sé los planes que tendrá el Newcastle cuando termine la temporada. Ya veremos qué sucede entonces", ha recalcado tras ser insistido por su deseo personal.

El portero griego ha sido el ganador del trofeo a la Mejor Parada de LaLiga en el mes de febrero

"Primero de todo, me gustaría decir que estoy muy agradecido por este reconocimiento y quiero dar las gracias a los aficionados que me han votado para conseguir este premio. Estoy muy feliz por haber ganado con esa parada. Pero también diría que no gano para mí, sino para un equipo. Quiero ganar partidos, no ganar para mí mismo".

"Puedo decir que me siento muy bien, que estoy muy feliz entrenando cada día con Arturo -el entrenador de porteros- y con todo el 'staff'. Me siento bien y estoy disfrutando por poder dar lo mejor de mí en cada partido". "Se puede ver que estamos organizados dentro y fuera del campo, que somos un grupo unido y que se ayuda bastante. Todos estamos disfrutando de estar en el Sevilla, todos los jugadores. Y todos estamos felices de tener a Almeyda como entrenador", ha indicado, devolviendo los piropos de su entrenador.

A por todas en El Gran Derbi... aunque el Real Betis parta como claro favorito

"Siempre es bonito disputar un derbi como el de Sevilla. Es un partido importante tanto para la gente como para la propia ciudad; pero nosotros nos estamos preparando como en todos los partidos. Queremos ganar el derbi. Esa es nuestra mentalidad y objetivo en cada partido, no importa el rival que tengamos delante. Es muy importante seguir sumando puntos".

"Intentaremos hacer el mejor partido posible. Por supuesto, la clasificación muestra que el Betis lo ha hecho mejor que nosotros, pero es un derbi, todo puede suceder y nosotros daremos todo por ganarlo". "¿Ganas de revancha? Perdimos el partido de la primera vuelta, pero eso ya no podemos cambiarlo. Queremos los tres puntos".