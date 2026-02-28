Esta es la historia de Álvaro, un pequeño guerrero que es socio tanto del Betis como del Sevilla: "Ojalá que, algún día, pueda decidir"

ESTADIO Deportivo ha podido conocer a Álvaro y a su familia, que son uno de esos ejemplos de lo especial que es el derbi en la ciudad de Sevilla, con una gran historia de lucha

Apenas quedan horas para que dé comienzo un auténtico partidazo en el Estadio de La Cartuja, como es el derbi sevillano. El Real Betis y el Sevilla FC se enfrentarán este próximo domingo con el objetivo de poder doblegar al eterno rival de la ciudad. Casi que no es necesario explicar la singularidad de todo lo que recoge este encuentro, que se vive con gran intensidad tanto en las horas previas como posteriores, con la característica "guasa" sevillana que hace que afrontar este encuentro sea algo único en el mundo del fútbol. Es por ello que los aficionados ya, poco a poco, esperan el momento de poder vivir este partido.

Muchas son las historias que se encuentran en la ciudad de Sevilla y que, sin lugar a duda, definen a las mil maravillas todo lo que envuelve al Gran Derbi. Una de ellas es la de Álvaro, que es uno de esos guerreros que sufre una enfermedad rara. Este pequeño de tres años sufre una mutación genética, el Spata5, que la tienen también otros siete casos en España. Esto le impide tener un crecimiento normal, teniendo problemas de habla y movilidad sumado a otras consecuencias. Es por ello que, en ESTADIO Deportivo, hemos querido saber de cerca su historia.

La singular relación de Álvaro con el derbi

En la icónica Plaza de España, uno de los monumentos que define a la ciudad de Sevilla, pudimos conocer al pequeño Álvaro. Ataviado con una camiseta del Real Betis y las calzonas del Sevilla FC, estuvo acompañado por sus padres Laura y Jesús. En este caso, ellos iban con la camiseta de sus respectivos equipos, la madre la del club de Nervión y el padre la del equipo de Heliópolis. Y es que, aprovechando la fecha, han querido dar a conocer este caso mediante una preciosa propuesta.

Mediante el reparto de folletos, han pedido a los aficionados de ambos equipos la posibilidad de que puedan grabarse un vídeo animando a Álvaro a que elija entre el Sevilla FC o el Real Betis en el momento en el que pueda tomar esa decisión. "El niño desde que nació tiene los dos carnés, su madre se me adelantó ya que estaba muy nervioso con el parto. Ojalá que, algún día, se pueda decidir. Ahora mismo, a nivel cognitivo no puede, pero si conseguimos encontrar tratamiento médico, le daremos todos los mensajes que nos están llegando de los aficionados. Si elige ser del Betis o del Sevilla, estaré muy contento, porque al final es que puede decidir", declaró Jesús.

"Necesitamos visibilidad. Somos las familias las que al final tenemos que aportar este dinero. Estamos aquí implicando pues al Real Betis y al Sevilla FC en este caso, ya que el deporte, gracias a Dios, mueve mucha gente. Necesitamos esta visibilidad que nos están otorgando los clubes", respondió Laura.

El importante mensaje de Almeyda

Hace unos días, Álvaro tuvo la oportunidad de conocer al primer equipo sevillista, una visita que también sirvió para reivindicar el mensaje que pretenden difundir desde la asociación. El padre de Álvaro quiso recuperar una declaración del técnico argentino Matías Almeyda, resaltando la importancia de "valorar el vivir". "El día que estuvimos allí, en rueda de prensa, hizo un comentario de que le preguntaban por la situación que estaba pasando en Sevilla, que cómo se sentía, y dijo que se sentía feliz porque estaba vivo. (...) Decía que esto es fútbol y que hay que tomárselo como tal. El mensaje que queremos mandar es que hay una rivalidad y, además, esa guasa en Sevilla. Hay cosas muy importantes como para después desperdiciar el tiempo en enfrentamientos brutos y absurdos que no llevan a nada".

Por último, hay diferentes métodos para poder ayudar a la Asociación Aspata5, disponibles en los propios canales de la organización. En este caso, sus perfiles en redes sociales son: @lasonrisamasbonitadelmundo y @asociacion_aspata5. El objetivo es claro, y es el luchar por darle una calidad de vida digna a un grupo de siete guerreros que actualmente se encuentran en el país.