Las estadísticas del Real Betis ante equipos de Grecia: que el Panathinaikos pague los platos rotos

Romper la vajilla es una popular costumbre en las bodas griegas y el Real Betis viajará por tercera vez a tierras helenas para jugarse el pase a los cuartos de final de la UEFA Europa League después de la reciente decepción ante el PAOK de Salónica

El sorteo de la UEFA Europa League celebrado este viernes en Nyon (Suiza) ha ofrecido al Real Betis la oportunidad de quitarse la espina griega que tiene clavada desde el pasado 22 de enero, cuando cayó por 2-0 ante el PAOK de Salónica en su única derrota en los ocho partidos disputados en la presente edición de la segunda competición continental.

En la ronda de octavos de final, los verdiblancos se verán las caras con el Panathinaikos FC y jugará por cuarta vez ante un equipo heleno. Hasta la fecha, ha obtenido todos los resultados posibles en sus tres anteriores citas: victoria, empate y derrota. Ese ya mencionado pinchazo está muy reciente, ya que fue en la penúltima jornada de la Fase Liga de esta misma competición.

El equipo adiestrado por Manuel Pellegrini fue derrotado por el PAOK, con goles de Zivkovic y Giakoumakis (2-0), rompiendo así el invicto del Betis en Grecia. Hasta entonces, el único enfrentamiento del Betis con equipos de este país mediterráneo había sido frente al Olympiacos FC en la Fase de Grupos del antiguo formato de la Europa League. En concreto, fue en la edición 2018/2019, con un empate a cero en El Pireo y triunfo por la mínima en el Benito Villamarín gracias a una diana de Sergio Canales.

Así llega el Real Betis a los octavos de final de la UEFA Europa League

El Real Betis, que ha salido bien parado del sorteo de este viernes, llevaba esperando rival desde que el pasado 29 de enero selló su clasificación directa para los octavos de final de la UEFA Europa League tras concluir en cuarta posición las ocho jornadas de la Fase Liga, con 17 puntos de 24 posibles después de firmar cinco victorias, dos igualadas y sólo una derrota, con un saldo total de 13 goles a favor y 7 en contra.

El equipo de Manuel Pellegrini, que sueña con su segunda final europea tras acariciar la gloria en pasada edición de la UEFA Conference League, arrancó con un empate en casa, ante el Nottingham Forest (2-2); luego afrontó dos salidas, con triunfo contra el PFC Ludogorets (0-2) y empate ante el KRC Genk (0-0); enlazó tres triunfos consecutivos frente al Olympique de Lyon (2-0) y al FC Utrecht (2-1), en La Cartuja, así como contra el Dinamo Zagreb (1-3), a domicilio; cayó en la visita al PAOK de Salónica (2-0) y se impuso al Feyenoord de Rotterdam (2-1).

Así llega el Panathinaikos FC a los octavos de final de la UEFA Europa League

El Panathinaikos FC se ha metido entre los 16 mejores de la mano de todo un experto en la Europa League como es Rafa Benítez, quien ganó esta competición con el Valencia CF en 2004 y con el Chelsea FC en 2013, además de conquistar la Champions League y la Supercopa de Europa con el Liverpoool FC, en 2005. En la Fase Liga quedó en la vigésima posición, con 12 puntos sumados con sus tres victorias, tres empates y dos derrotas (11 goles a favor y 9 en contra).

Eso le obligó a afrontar una tensa eliminatoria de repesca en la que firmó sendos empates a uno ante el Viktoria Plzen, a quien se acabó imponiendo en una agónica tanda de penaltis (4-5) en el partido de vuelta disputado en tierras checas. Su rendimiento en la liguilla fue muy irregular: ganó 1-4 al Young Boys, perdió contra el GA Eagles (1-2) y el Feyenoord (3-1), venció al Malmö (0-1) y al Sturm Graz (2-1) y concluyó la primera fase encadenando tres igualadas frente al propio Viktoria Plzen (0-0), al Ferencváros (1-1), y a la Roma (2-2).