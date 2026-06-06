Nadie puede con Monchi en la portería del Sevilla: Palop, Bono y otros 17 metas más en 26 años

Nyland, fichado por Víctor Orta, y Vlachodimos, el mejor aporte de Antonio Cordón, terminan contrato y obligan al club a emprender el enésimo verano buscando un meta con las nueve temporadas del 'León de San Fernando' como referencia

Con Diego Conde como oportunidad de mercado, con el gesto que merece Alberto Flores (a día de hoy el único portero con contrato) y sin descartar algún intento 'imposible' por retener al cedido Odysseas Vlachodimos. El Sevilla FC acudirá un año más al mercado en busca de un nuevo guardián para la portería del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde desde la marcha de Andrés Palop sólo ha triunfado Yassine Bono.

Desde el valenciano, que estuvo siete temporadas en Nervión, entre 2005 y 2013, nadie aguanta tanto en la portería blanquirroja. Después del héroe de Donetsk y Glasgow, la estancia máxima han sido los cuatro cursos seguidos que aguantaron los canteranos Javi Varas, de 2008 a 2012 -luego estuvo un quinto año, tras volver en la 13/14 de su cesión del Celta y quedarse para ganar la Europa League- y Sergio Rico, desde 2014 a 2018, además del propio Bono (2019-2023). Hasta que llegó Palop, el récord de permanencia era las seis campañas de Antonio Notario (2000-2006).

Nadie consigue superar a Monchi: ni siquiera Palop o Bono, los únicos que triunfaron en el siglo XXI

Es curioso, porque que el récord de un portero en la 'era Monchi' sean los siete años que militó Palop significa que, desde que el ahora director general deportivo del RCD Espanyol colgó los guantes en 1999, nadie ha superado las nueve temporadas seguidas que permaneció en el primer equipo del Sevilla FC (1990-1999); las siete primeras coincidiendo con Juan Carlos Unzué, que era el titular habitual entre 1990 y 1997.

El 'León de San Fernando' es el quinto meta de la historia sevillista que más años estuvo en nómina. El récord, que se antoja inalcanzable, son los 16 años que estuvo el Dorsal de Leyenda José María Busto entre 1942 y 1958. El segundo lugar es para Francisco Ruiz, 'Superpaco', que estuvo 12 campañas consecutivas (de un total de 13) entre los palos desde 1972 hasta 1984; por las 11 de José Rodríguez 'Rodri' (1964-1975), las 10 de Juan Manuel Torres 'Manolín' (1946-1956), las citadas 9 de Monchi y las siete de Unzué.

19 porteros en 26 años: 16 de Monchi, uno de Caparrós, uno Víctor Orta y otro Antonio Cordón

Que Monchi, curiosamente portero de profesión hasta que colgó los guantes, buscase reforzar la posición en la que él mismo se labró un nombre no era ninguna novedad. Es más, en 16 de los 21 años como director deportivo tuvo que remodelar el portal sevillista. Sólo se libró de manera aislada en las campañas 01/02, 04/05, además de entre 2022 y 2023, pasando por la mayor fase de estabilidad en la etapa que va desde 2009 a 2012.

Esos tres años seguidos sin cambios en esta demarcación fueron posibles gracias al buen hacer de la pareja formada por Palop y Javi Varas, la más duradera en la 'era Monchi'. En este tiempo firmó contratos a Marko Dmitrovic, Yassine Bono, Salvatore Sirigu, David Soria, Mariano Barbosa, Sergio Rico, Diego López, Beto Bastos, Javi Varas, Morgan de Sanctis, David Cobeño, Andrés Palop, Esteban Suárez, Juan Carlos Caballero, Frode Olsen y Antonio Notario.

Eso, sí, entre todos ellos gastó poco más de lo que invirtió Joaquín Caparrós en 2018, en su breve etapa como director de fútbol, cuando convirtió a Tomas Vaclik en el cancerbero más caro de la historia del club nervionense tras abonar seis millones de euros al Basilea suizo. De hecho, en estas dos décadas, Monchi sólo pagó traspasos sonados por Bono (4 millones), Diego López (3,5) y Beto (2); pues la mayoría llegaron libres o por cifras anecdóticas y otros muchos promocionaron del Sevilla Atlético.

Vaclik estuvo tres cursos y en el último acabó cediendo la titularidad ante un Bono que estuvo a punto de irse sin pena ni gloria hasta que su gran fase final en la Europa League de 2020 convirtió en ganga los cuatro millones de la opción de compra que le puso el Girona. Ganó también la UEL de 2023 antes de dejar cinco veces más con su traspaso al Al-Hilal. Ahí ya estaba Víctor Orta, quien eligió a Orjan Nyland como agente libre para suplir al marroquí. Tres años ha durado también el noruego, que se ha despedido antes de irse al Mundial tras ser suplente de Vlachodimos en la 25/26.

El griego, el portero que Antonio Cordón aporta a esta lista (sin duda el mejor fichaje del extremeño), llegó cedido por un Newcastle United con demandas imposibles de satisfacer a la hora de acometer un deseado pero inviable fichaje. Así, este verano, ahora con José Ignacio Navarro como solución interina, vuelve a cernirse un futuro de lo más incierto sobre el arco blanquirrojo. Tan incierto como que a día de hoy no hay portero alguno con ficha del primer equipo. Habrá remodelación intensiva este verano.