Betis - Almería: horario y dónde ver hoy en TV y online el quinto amistoso de pretemporada

El conjunto verdiblanco vuelve a desplazarse a La Línea de la Concepción, tras cerrar su 'stage' en Marbella, con el objetivo de dar continuidad ante un rival de Segunda división a la buena imagen ofrecida días atrás frente al Olympique de Lyon

El Real Betis cierra una nueva etapa de su preparación al poner fin este sábado a su segundo 'stage' de pretemporada, llevado a cabo en los últimos días en Marbella. Y como colofón, volverá a desplazarse a la localidad gaditana de La Línea de la Concepción para disputar su quinto amistoso del verano, esta vez ante una UD Almería que se quedó el pasado curso a las puertas del ascenso a Primera división.

Así va la pretemporada del Real Betis

Llega el conjunto verdiblanco a esta nueva prueba después de firmar su mejor actuación estival el pasado miércoles, en el mismo escenario, ante un rival de Champions como el Olympique de Lyon, al que superó con claridad por 4-0. Los pupilos de Manuel Pellegrini se divirtieron y ofrecieron una positiva imagen en un duelo resuelto con los goles de Bartra, Deossa, Pablo García y Riquelme, que sirvieron para levantar el Trofeo Ciudad de La Línea, destacando también la actuación de Fornals o de los recién llegados Fran García y Facundo Bernal.

Se percibe ya, por tanto, la evolución de un equipo que estrenó su calendario de 'bolos' con un triunfo ante el modesto Sportfreunde Lotte alemán (3-0). Luego se llevó el Trofeo Colombino frente al Recreativo de Huelva con una victoria por la mínima (0-1) y cayó en el siguiente choque ante el Granada (1-0). Pero el duelo ante el conjunto galo dejó sensaciones muy positivas. Y eso que aún faltan pesados pesados.

Las bajas con las que cuenta Pellegrini

Así, el 'Ingeniero' seguirá sin poder contar este sábado con Isco Alarcón, al que se espera en el estreno liguero ante la Real Sociedad; ni el brasileño Antony, que como él mismo ha confirmado ya se encuentra en la recta final de su recuperación y podría jugar sus primeros minutos de esta pretemporada la próxima semana. Además, Abde también sigue con su plan para dejar atrás la inoportuna lesión de rodilla que le dejó sin Mundial y podría reaparecer en el últimoso amistoso programado, ante el Inter de Milán el 15 de agosto.

Completan la lista de bajas Aitor Ruibal, operado a finales de mayo de uno problemas en el menisco externo de su rodilla derecha, y Diego Conde, que cayó lesionado del hombro ante el Granada y se perderá el inicio de LaLiga. Además, aún faltan por incorporarse los mundialistas Cucho Hernández y Lo Celso, mientras que Álvaro Fidalgo sí se ha incorporado al grupo en Marbella.

Puesta en escena de la tercera equipación

El encuentro ante la UD Almería, que dirige desde este verano el ex sevillista García Pimienta, servirá además para estrenar la tercera equipación, presentada esta semana, con el azul eléctrico, el negro y el verde flúor como tonalidades. Enfrente estará un rival menos rodado, que venció por la mínima al Águilas, de Primera RFEF, en su primer amistoso, perdiendo en el segundo por 2-0 ante el Granada.

El calendario que queda en pretemporada

Tras dicho partido, será el próximo lunes cuando el Real Betis ponga rumbo a Irlanda para realizar su última concentración del verano, aprovechando para afrontar una prueba de nivel el próximo miércoles 5 de agosto ante el Arsenal en el Aviva Stadium de Dublín (19:30 horas). Después, tocará recibir al Bournemouth en el partido de presentación en La Cartuja (el sábado 8 a las 20:30 h), cerrando el calendario estival con el citado enfrentamiento ante el Inter de Milán, propiciado por el aplazamiento de la primera jornada contra el Valencia.

¿Dónde ver por TV el Real Betis - UD Almería?

El partido amistoso que disputan el Real Betis y la UD Almería este sábado 1 de agosto dará comienzo a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción y se podrá ver en directo por Betis TV y el canal oficial de YouTube del club verdiblanco. Para quienes decidan acudir al estadio, aún quedan entradas disponibles en la web de la Real Balompédica Linense, con precios que oscilan entre los 10 y los 20 euros.

¿Cómo seguir online el Real Betis - UD Almería?

También se podrá seguir el choque en directo a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club bético y de la entidad almeriense habrá información actualizada al instante de este encuentro amistoso.