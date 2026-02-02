Jon Uriarte da carpetazo al debate generado en el Athletic Club con Ernesto Valverde: "Es la persona apta para enderezar la situación en LaLiga"

El entrenador del Athletic Club, a pesar de no haber podido llevarse los tres puntos de San Mamés, sale reforzado tras las palabras de Jon Uriarte que asegura que tanto la dirección del club como la plantilla confían en Ernesto Valverde para sacar adelante esta crisis de resultados en LaLiga

Una jornada más y el Athletic Club sigue sin sumar 3 puntos en LaLiga. Desde el 6 de diciembre de 2025, hace ya casi dos meses, el conjunto de Ernesto Valverde no gana en el campeonato nacional, lo que ha provocado que el cuadro vasco pase de luchar por Europa a mirar de reojo la parte baja de la clasificación. En las gradas de San Mamés, dónde ya se han escuchado algunos pitos en el duelo ante la Real Sociedad de la jornada 22 de LaLiga, buscan un culpable y la pieza más fácil de señalar, como suele ser costumbre, está en el banquillo. La afición está dividida entrono a Ernesto Valverde y siembra el debate en torno a su continuidad, aunque desde el Athletic Club, más concretamente Jon Uriarte, da carpetazo al tema reforzando la figura del técnico: "Es la persona apta para enderezar la situación en LaLiga".

Jon Uriarte refuerza la figura de Ernesto Valverde en el Athletic Club

Antes incluso del 1-1 en San Mamés ante la Real Sociedad y la mala imagen que volvió a dar el equipo de Ernesto Valverde, el presidente del Athletic Club dio la cara en los micrófonos de DAZN para reforzar al técnico de Viandar de la Vera en un momento muy delicado de su carrera como entrenador. Los resultados no acompañan desde hace tiempo y el objetivo europeo ha pasado de ser posible a una utopía en un Athletic Club que, tan rápido como ha crecido en las últimas temporadas. ha bajado en este curso. "Es un entrenador de gran valía, no lo voy a descubrir ahora, lo ha demostrado en las tres etapas que ha estado con nosotros, que han sido fantásticas y es la persona apta para enderezar la situación en la Liga, es lo que pensamos todos los que formamos parte del club, jugadores incluidos, y seguro que sacamos esto adelante", señaló Jon Uriarte acerca del tema de la continuidad en el Athletic Club de Ernesto Valverde.

"Roto y deprimido": Así desvela Jon Uriarte que se quedó el vestuario del Athletic Club tras la eliminación de la Champions League

Además, el presidente del Athletic Club anunció que el vestuario, tras la eliminación de la Champions League estaba "roto y deprimido", aunque se recuperó de manera rápida para afrontar el derbi en San Mamés ante la Real Sociedad. "La eliminación fue dura, nuestros rivales han sido los más difíciles, ya se ha visto cómo se han clasificado, tienen presupuestos muy altos", sentencia Jon Uriarte para zanjar, a parte del futuro inmediato de Ernesto Valverde, la participación del Athletic Club en la UEFA Champions League.