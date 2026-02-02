Guedes se reencuentra en la Real Sociedad: "Nos ha dado muchas alegrías y más que nos va a dar"

El futbolista luso de la Real Sociedad confirma su gran estado de forma con un golazo al Athletic Club en el derbi vasco. Los futbolistas de la plantilla vasca y Matarazzo confían ciegamente en Guedes que recupera su mejor nivel a las órdenes del estadounidense

La Real Sociedad sigue sin perder desde que Matarazzo aterrizó en el banquillo de Anoeta. El técnico estadounidense ha traído la fórmula del éxito a la Real Sociedad que se engancha a la lucha por Europa y deja atrás las urgencias de la lucha por no perder la categoría. Desde que llegó a San Sebastián, un nombre en concreto se ha vuelto indispensable en su esquema y ha liderado, junto a Oyarzabal, el ataque blanquiazul. Guedes se ha ganado la confianza del estadounidense, ha dado un paso al frente y vuelve a disfrutar de su mejor versión futbolística tras etapas llenas de irregularidades desde que abandonó el Valencia. En la Real Sociedad, Guedes se reencuentra y apuesta por tomar las riendas en ataque en busca de Europa.

Guedes encuentra regularidad en la Real Sociedad

Cuando el luso llegó a la Real Sociedad en el mercado de fichajes de verano, las dudas en torno a él eran más que palpable. Nadie ponía en duda su valía ni su talento, pero sí su compromiso. Desde que salió del Valencia, Guedes ha ido probando suerte en el Wolverhampton, en el Benfica y en el Villarreal, pero sin suerte y regularidad. Su llegada a la Real Sociedad, a pesar de ser un jugador más que contrastado en LaLiga, era un melón sin abrir, pero Matarazzo ya lo ha catado y le ha gustado lo que ha visto hasta ahora. Frente al Athletic Club, el portugués se volvió a volcar con el equipo y fue designado el MVP del partido. Unai Simón se dispuso a darle la noche negándole el gol en los primeros acercamientos a puerta, pero Guedes se inventó un gol desde su casa para adelantar a la Real Sociedad, sumando así 6 goles en lo que va de campaña.

Carlos Soler sobre Guedes: "Nos ha dado muchas alegrías y mas que nos va a dar"

Sus compañeros celebran poder contar con un futbolista como Guedes en la plantilla. Sin ir más lejos, Carlos Soler habló del golazo de Guedes. "Ya sabemos lo que es capaz de hacer, me ha recordado uno que metió también contra el Athletic con el Valencia. Nos ha dado muchas alegrías y mas que nos va a dar", comentó respecto al portugués. En los últimos 5 partidos, en los que ha estado Matarazzo en el banquillo, el luso ha anotado 3 goles que han dado 5 puntos a la Real Sociedad, viendo puerta ante el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Athletic Club.