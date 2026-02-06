La alegría con Nico Williams es solapada en el Athletic Club con las dudas de Vivian y Galarreta: Berenguer, al margen

El Athletic Club podrá contar con Nico Williams para medirse al Levante, pero mantiene las dudas de Berenguer, Vivian y Galarreta

El Athletic Club, tras pasar a semifinales de la Copa del Rey y conocer a su siguiente rival, la Real Sociedad, vuelve a colocar el chip de LaLiga para medirse al Levante. El torneo nacional se le ha atragantado al conjunto de Ernesto Valverde que ha pasado de luchar por Europa a buscar la permanencia. Nico Williams no ha estado a la altura de las circunstancias debido a las continuas molestias causadas por la pubalgia, pero aseguró a su hermano, tras terminar el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia, que "ve la luz al final del túnel". La alegría con Nico Williams continua en el entrenamiento del Athletic Club que, de momento, confirma a Nico Williams para el partido liguero. La noticia es bien recibida por Ernesto Valverde, aunque ha sido solapada por las dudas en torno a la presencia de Vivian y Galarreta, mientras que Berenguer ni si quiera ha podido probarse con el grupo.

Nico Williams, sí; Vivian, Galarreta y Berenguer, en dudas

En el grupo de jugadores con menos minutos en la Copa ha trabajado con normalidad Nico Williams y no han estado Iñigo Ruiz de Galarreta y Yuri Berchiche, de quienes no se conocen problemas físicos y probablemente hayan entrenado en el gimnasio para regular la carga de esfuerzos. A la espera de la evolución de Vivian, aquejado desde hace diez días de una sobrecarga muscular, y Berenguer, infiltrado el pasado lunes para mitigar sus dolencias en el primer dedo del pie derecho, son bajas seguras para recibir al Levante los lesionados Oihan Sancet, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz además, de Yeray Álvarez, que finaliza su sanción el 2 de abril. Respecto al último partido de Liga, el derbi vasco frente a la Real Sociedad, Ernesto Valverde recupera a Iñigo Lekue después de que el defensa haya cumplido los dos partidos de sanción con los que fue castigado por su expulsión, siendo suplente, en Son Moix.

Las esperanzas en defensa de Ernesto Valverde para el Athletic Club

Por ello, todas las esperanzas en la zaga están puestas en Paredes, Laporte y el debutante Iker Monreal, que firmó un buen partido ante el Valencia y abre el debate en torno a una defensa que ha generado caos y dudas en la zona defensiva del cuadro de Ernesto Valverde. Todo dependerá de los planes del 'Txingurri' que ve como Lezama pide paso en la primera plantilla del Athletic Club. Hasta el momento, cada vez que un canterano ha debutado con el primer equipo, las sensaciones han sido muy positivas. Rego y Selton han sido los últimos ejemplos, contagiando con su energía al resto de la plantilla que agradece savia nueva de cara a la segunda vuelta de la temporada.