Dos incendios más en el vestuario del Real Madrid que ha tenido que apagar Arbeloa

Primero fueron Dani Carvajal y Dani Ceballos los que se manifestaron públicamente. Ahora han trascendido dos nuevos conflictos, esta vez en privado, que ha tenido que apaciguar el técnico salmantino

Si cuando es época de vacas gordas tiene que ser complicado dirigir a un vestuario con tantos egos como suelen haber en los grandes equipos, cuando las vacas flacas llegan el polvorín está asegurado. Y eso es lo que se ha encontrado Álvaro Arbeloa a su llegada al Real Madrid.

El técnico salmantino esperaba, con su madridismo y su palmarés en el club blanco, contagiar de buen rollo a algunos jugadores que ya quemó Xabi Alonso con su metodología. Sin embargo y pese a que Arbeloa ha conseguido reconducir al equipo en la Liga y no distanciarse del FC Barcelona, su gestión del vestuario parece ser que no es del todo buena.

Y para muestra ya hay varios botones que se han descosido desde su llegada al banquillo hace un mes. Su apuesta por la cantera no ha sido recibida con agrado ni siquiera por los propios españoles del equipo. Dani Carvajal así se lo hizo saber al preparador físico Antonio Pintus tras el partido disputado en Mestalla, donde se quedó de nuevo sin jugar.

Dani Ceballos ha sido otro que esta semana ha lanzado ya una mensaje a través de sus redes sociales avisando de que ya no puede más, porque también ve que no va a rascar bola con él: "Aquí somos de pocos amigos; la lealtad está cara".

Los dos nuevos roces en el vestuario del Real Madrid

Pero la cosa no se queda ahí. En las últimas horas se han desvelado dos roces más, que a buen seguro no habrán sido los únicos, que se han producido en el vestuario madridista. Uno de ellos ha sido con Alaba de protagonista. Según el diario Marca, el central no entiende que apenas se esté contando con él y así se lo ha hecho saber al entrenador, que está teniendo que lidiar con otro caso en el que un jugador le ha mostrado su incomodidad por la situación deportiva en la que se encuentra. Su participación tras 11 convocatorias seguidas es de cinco partidos en los que participó saliendo del banquillo, para un total de 65 minutos en el campo.

El otro enfado que se ha producido en la plantilla y que podría haber sido el verdadero detonante de la cena de conjura celebrada este pasado martes está relacionado con Mbappé. Según apuntó el colaborador de El Chiringuito de Jugones Juanfe Sanz, en el descanso del partido disputado contra el Valencia, cuando el partido iba 0-0, se produjo un conflicto entre dos jugadores del equipo. Uno de ellos reclamaba más intensidad en el campo y el otro le contestó lo siguiente: "Porque tú seas el que marca los goles aquí no te creas que lo estás haciendo bien". Y aunque Juanfe Sanz no pudo desvelar a quién iba dirigido semejante dardo, esas declaraciones esta temporada sólo pueden ir en una sola dirección, hacia el astro francés.

Las soluciones de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

Con el capitán blanco no ha tenido más remedio que sentarse a hablar y le ha intentado hacer ver que si no juega es porque no quiere asumir riesgos todavía con él tras la última lesión que tuvo. El salmantino sabe que Carvajal es de las voces más respetadas del vestuario ahora mismo y no ha tenido otra salida que intentar acercar posturas. Ahora, habrá que ver en los próximos partidos quién le ha ganado el pulso a quién.

Con Alaba, que termina contrato este próximo mes de junio, también ha hablado y, a buen seguro, le habrá dicho al austríaco que no le queda más remedio que aguantar ese rol secundario debido a todos los centrales que tiene en el equipo. Además, sus decisiones con él estarán respaldadas por un club que no se plantea renovarle a día de hoy.

De todos estos casos y viendo que Mbappé incluso fue uno de los que pagó la cena de la conjura, el de Dani Ceballos podría ser el más complicado para Arbeloa. Sobre todo, porque cada vez es una evidencia más grande que al Real Madrid le falta fútbol, un director de orquesta. El utrerano tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que ,en caso de seguir ambos el próximo verano, no le interesa tenerlo rebrincado tanto tiempo.

Con todo ello, el técnico del Real Madrid está haciendo un master intensivo en gestión de grupo. Seguramente no era lo que se esperaba, o sí. Porque si es tan amigo de Xabi Alonso, seguramente ya vendría avisado de todo lo que había dentro de este vestuario.