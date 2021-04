Tebas: "La amenaza de la Superliga se acabó para mucho tiempo".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo que los números dados por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para justificar la creación de la Superliga "no son reales" y señaló que después de la renuncia de diez de los doce clubes fundadores "la amenaza de la Superliga se acabó para mucho tiempo".

"Creo que se acabó la amenaza de la Superliga para mucho tiempo. Hay cuestiones que hay que hablar y reformar, es una de mis funciones en el Ejecutivo de UEFA, pero no se hace intentando presionar. La Superliga, tal como la han concebido, esta muerta. Tocar ahora la puerta a una negociación me parece hasta cínico", afirmó.

Después de que todos los clubes de LaLiga, salvo Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid que no fueron convocados, rechazaran unánimemente hoy en una reunión el proyecto de la Superliga, Tebas rebatió los argumentos dados por el presidente del Real Madrid y de la iniciativa, Florentino Pérez, para su puesta en marcha.

"Se inventa unos números que no son reales. Miente porque no puede ayudar al fútbol. Al revés, destruye al fútbol en base a las ligas nacionales, o está equivocado. El fútbol español ha tomado todas las medidas que tenía que tomar para salir lo más fuerte posible de esta crisis y tiene vida para muchos años. No ha pedido ninguna ayuda al Gobierno. Es todo mentira, será para secarnos, llevarse el agua y luego repartirnos a goteo", afirmó.

Javer Tebas evitó hablar de la adopción de sanciones por parte de la propia Liga sobre sus tres clubes implicados, aunque consideró que "se ha hecho una acción muy peligrosa para el fútbol", con daños posibles para las competiciones en lo deportivo y en lo económico.

"No corramos con el tema de las sanciones, todo el mundo quiere sancionar y cortar las cabezas. Tendrán que tener su procedimiento. Vamos a esperar. Lo más importante es lo que ha ocurrido. Ya estos clubes han sido sancionados por sus aficionados, sobre todo los ingleses, y los demás con el desprecio del fútbol europeo y la política europea. Bastante sanción tienen algunos de los presidentes de esos clubes", afirmó.

En este sentido insistió en que "Real Madrid y Barcelona son lo que son por LaLiga y la Liga de Campeones". "No creo que en estos momentos tengamos que aplicar medidas sancionadoras. Estudiamos medidas protectoras de futuro para que esto no nos vuelva a pasar", añadió.

También descartó la posibilidad de que la UEFA imponga algún tipo de sanción esta temporada al Real Madrid, clasificado para las semifinales de la Liga de Campeones, aunque apuntó a la obligación de los clubes de aceptar una serie de condiciones para jugar cada temporada.

"La participación en las competiciones de la UEFA es voluntaria. Vamos a ver si Real Madrid y Barcelona firman ese documento para la temporada que viene con las condiciones que establece el organizador de las competiciones. Creo que el presidente Ceferin se refería a que había una posibilidad mínima por no decir que era prácticamente imposible", apuntó.

Tebas fue muy crítico con la forma en la que han actuado los clubes implicados al anunciar el proyecto el pasado domingo por la noche, "liderados por Agnelli y Florentino Pérez", después de haber "votado a favor de la reforma que proponía la UEFA de la Champions", pero dijo no sentirse traicionado personalmente.

"Eran adversarios escondidos, no hay ninguna traición en el hecho de la Superliga, pero nos han traicionado a todos los clubes y es una falta de respeto. En el Atlético de Madrid se dieron unas circunstancias, pero el Atlético me consta que no está ya. Habrá que analizar eses lapsus. No hay que hacerlo en caliente", indicó.

En este punto Tebas explicó que habló con el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, el jueves pasado, cuando le anunció que iba a entrar en el proyecto, aunque no ha estado en ninguna negociación.

También señaló que estos días no ha hablado con Florentino Pérez ni con Joan Laporta, aunque al primero le dijo hace 4 o 5 meses que "estaba equivocado" respecto al proyecto y también al segundo recientemente.

"Aquí son unos clubes más de nuestra competición y los tendremos con máximo cariño", subrayó Tebas, que defendió el mantenimiento de la meritocracia en las competiciones y la pelea por los puntos en las 38 jornadas de Liga. "El Villarreal ha jugado semifinales de Champions y ese sueño que tuvo el Villarreal es mucho más que ese supuesto reparto que se está diciendo por parte de Florentino", consideró.