El FC Barcelona regresa oficialmente a la EFC tras abandonar la Superliga

El FC Barcelona ha sido readmitido como Miembro Ordinario de la European Football Clubs (EFC), antigua ECA, menos de una semana después de desvincularse definitivamente del proyecto de la Superliga. El Consejo de Administración aprobó por unanimidad su regreso en una reunión presidida por Nasser Al-Khelaïfi, quien destacó el papel de Joan Laporta en el proceso

El FC Barcelona ha cerrado en cuestión de días uno de los capítulos institucionales más delicados de los últimos años. Tras comunicar su salida definitiva del proyecto de la Superliga, el club ha recibido la confirmación oficial de su readmisión en la European Football Clubs (EFC), organismo que representa a las principales entidades del continente ante la UEFA.

La reincorporación no ha sido automática, pero sí rápida. El Consejo de Administración de la EFC aprobó por unanimidad el regreso del Barça después de que la entidad formalizara su solicitud de adhesión. Según la comunicación oficial, el presidente de la EFC, Nasser Al-Khelaïfi, presentó personalmente la petición en la reunión celebrada este viernes.

El papel de Laporta en el giro institucional

En el comunicado se subraya de manera explícita el papel desempeñado por Joan Laporta en el proceso. Desde la propia asociación se destaca su implicación directa para restablecer puentes y normalizar relaciones tras el distanciamiento provocado por el respaldo al proyecto de la Superliga.

La ruptura con la entonces ECA se produjo cuando el Barcelona decidió apoyar la iniciativa impulsada por Florentino Pérez. Aquella decisión situó al club azulgrana fuera del principal órgano de representación de clubes europeos y tensó al máximo su relación con la UEFA.

Ahora, el escenario es distinto. Con la salida definitiva de la Superliga y el regreso al marco institucional tradicional, el Barça vuelve a ocupar su asiento en el foro donde se discuten cuestiones clave como el formato de las competiciones continentales, el reparto de ingresos o la coordinación de calendarios.

Más que un trámite administrativo

La readmisión no es un simple gesto simbólico. Formar parte de la EFC implica participar activamente en la toma de decisiones estratégicas del fútbol europeo. En un contexto donde la gobernanza del deporte sigue evolucionando, quedarse fuera suponía perder capacidad de influencia.

Desde la EFC han expresado su satisfacción por recuperar al club azulgrana como miembro ordinario y han mostrado su voluntad de trabajar conjuntamente en esta nueva etapa. El Barcelona, por su parte, valora positivamente el acuerdo y reafirma su compromiso de colaborar con el resto de clubes en beneficio del fútbol europeo.

La normalización institucional del Barça coincide además con el abandono reciente de la Superliga por parte del Real Madrid, lo que podría abrir la puerta a un movimiento similar en el caso blanco en las próximas semanas.

Tras meses de tensión y posicionamientos firmes, el club catalán opta por la vía del entendimiento. El retorno a la EFC simboliza un cambio de rumbo estratégico y el deseo de recuperar protagonismo dentro de las estructuras oficiales del fútbol continental.