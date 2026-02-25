Malestar en varios equipos de LaLiga por el aumento de tensión entre banquillos y árbitros

Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, algunos clubes están molestos por la decisión del CTA de prohibir absolutamente todo en las áreas técnicas

Lo ocurrido en la jornada 24 de LaLiga EA Sports con Matías Almeyda ha sido el último ejemplo de la tensión actual entre los entrenadores y los árbitros. El técnico Sevilla FC recibió una sanción de siete encuentros del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras su incidente con el colegiado navarro Iosu Galech.

Aunque el argentino se equivoca en su reacción tras la expulsión, algo que no tiene excusa, lo cierto es que la conducta previa de Almeyda no puede considerarse dirigida al árbitro o sus asistentes, sino que se trata de gestos de frustración ante una ocasión manifiesta de gol, que no justifican la tarjeta roja. Precisamente de eso es de lo que se quejan muchos clubes de LaLiga.

Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, son varios los equipos de Primera y Segunda división que están molestos por la decisión del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de no permitir absolutamente nada en los banquillos, donde se están penalizando gestos de frustración que nada tienen que ver con el colegiado del encuentro o sus asistentes.

La orden a los árbitros es de no pasar ni una, mostrando la cartulina roja con demasiada facilidad, algo que no es ni mucho menos baladí, ya que suele suponer dos partidos de sanción para los entrenadores y una multa económica para el club. Se está acabando así con cualquier tipo de diálogo entre los técnicos y los colegiados, algo que no ciertos equipos no se explican. Como es lógico, todo el mundo está en contra de los insultos y las agresiones, lo que no tiene cabida en el fútbol, pero consideran que la tensión que se está generando entre el colectivo arbitral y los banquillos no es buena para ninguna de las partes, así como para el fútbol en general.

Consenso en torno a la figura del delegado federativo

En algo que están de acuerdo árbitros y clubes es en el poco valor que tiene, a día de hoy y en el sistema actual, la figura del delegado federativo, que es la persona designada por el Comité de Competición para supervisar partidos, garantizando el cumplimiento de reglas y normativas.

Mientras que los árbitros se sienten señalados con su presencia, los equipos piensan que su opinión no es objetiva y está supeditada a las órdenes del CTA, no sirviendo para nada en casos como lo ocurrido recientemente con Iosu Galech y Almeyda.